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وزارة الثقافة تختتم تنظيم ورشة تدريب الحرفيات في جازان

وزارة الثقافة تختتم تنظيم ورشة تدريب الحرفيات في جازان

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وزارة الثقافة تختتم تنظيم ورشة تدريب الحرفيات في جازان

وزارة الثقافة تختتم تنظيم ورشة تدريب الحرفيات في جازان
http://almnatiq.net/?p=784539
جازان - فضة عطيف
اختتمت مساء امس الخميس ورشة العمل التدريبية للحرفيات السعوديات تنظمها وزارة الثقافة بالتعاون مع الجمعية التعاونية النسائية متعددة الأغراض “حرفة” وجمعية الأنامل المبدعة للحرف والمهن بجازان ، والتي قدمها المصمم الإيطالي/الفرنسي ماوريتزيو جالانتي.
وتشارك في الورشة 12 حرفية ومصممة سعودية، سيكتسبن مهارات متنوعة عن كيفية تطويع المفردات التراثية واستخدامها في تصاميم حديثة تنافس في المحافل الدولية باسم المملكة، تجمع بين أصالة التراث السعودي وحداثة التصاميم.
ويعد المصمم العالمي ماوريزيو غالانت أحد أشهر مصممي الأزياء الفرنسيين، بمسيرة مهنية حافلة امتدت لثلاثين عاماً، وهو عضو رسمي في لجنة “Chambre Syndicale de Haute Couture” التي تضم نخبة بيوت الأزياء الباريسية وتحدد معايير صناعة الأزياء الراقية، كما حصلت أعماله على العديد من الجوائز العالمية، وكُرم عام 2008 في “شيفالييه دي أور ” ويعتبر البرنامج التدريبي من خطط الوزارة لتطوير الكوادر الوطنية في المجالات الإبداعية  وتخلل ورشة العمل التدرب على صناعة وخياطة منتجات حرفيه يدوية بخامات محلية كالجلد والقماش والخيوط التقليدية بصورة حديثة لمزج الماضي بالحاضر بصورة جمالية و مبدعة .
وقد تشرفت جمعية الانامل بزيارة الطاقم التدريبي لمقر الجمعية واستعراض البرامج التدريبية والخدمات التي تقدمها الجمعية للقطاع الحرفي والطموحات ولاهداف المستقبلية التي تطمح لها من تطوير وتنظيم القطاع للمساهمة في تحقيق الاهداف الوطنية الساعية للحفاظ على التراث وتطويره.
وقد عبرت رئيسة جمعية الانامل المبدعة الاستاذة عائشة الشبيلي  عن سعادتها بهذه البرامج المثرية والتي تساعد على المحافظة على التراث الوطني وتقديمه للاسواق العالمية باجمل صورة وان منطقة جازان زاخرة بالتراثيات والعادات والتقاليد والتي مازال المجتمع بجازان يمارسها ويحافظ عليها وقدمت شكرها لجمعية حرفة لتعاونها مع جمعية الانامل لاجل تقديم ما يخدم الحرفيات في كل المناطق ووزارة الثقافة التي تسعى باهداف عظيمة لأجل الاهتمام وتوثيق التراث الوطني والمحافظة عليه  .

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