بوتين يزور المملكة الاثنين لتوقيع اتفاقيات وبحث ملفات

المناطق - وكالات

أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيزور المملكة العربية السعودية والإمارات الأسبوع القادم، وقال إن بوتين سيزور المملكة يوم الاثنين 14 أكتوبر، على أن يزور الإمارات اليوم التالي في 15 من الشهر نفسه، وذلك وفقاً لوكالات روسية إخبارية.

وأضاف المسؤول الروسي أنه يتم الآن تحضير نحو 30 وثيقة، بما في ذلك اتفاقيات اقتصادية وتجارية، لتوقيعها خلال زيارة بوتين إلى المملكة .

ووفقاً لمدير صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي فإن الصندوق سيوقع خلال الزيارة اتفاقيات بنحو ملياري دولار.

وقال أوشاكوف إن الرئيس بوتين و الملك سلمان بن عبد العزيز سيناقشان في المقام الأول قضايا التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، حيث ستشمل المباحثات آفاق التعاون في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة والتعاون العسكري التقني والتبادلات الثقافية والإنسانية.

كما سيتم تبادل الآراء حول القضايا الدولية الملحة مع التركيز على الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديداً في سوريا والخليج واليمن وتسوية القضية الفلسطينية.

وسيكون هناك مباحثات بين الرئيس بوتين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وكان الرئيس الروسي زار المملكة العربية السعودية آخر مرة في فبراير 2007 أي منذ 12 عاماً، أما خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز فقد زار روسيا في العام 2017، حينها وصفت زيارته بالتاريخية.

وأشار أوشاكوف إلى أن الرئيس بوتين والملك سلمان يتواصلان عبر الهاتف بشكل دوري، كما أن بوتين يبحث بانتظام مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قضايا المنطقة.

وعن برنامج زيارة الرئيس الروسي إلى المملكة ، قال أوشاكوف، إنه سيبدأ الاثنين بمراسم الاستقبال مع الملك سلمان بن عبد العزيز ، وبعد ذلك ستقام مأدبة غداء رسمية على شرف الرئيس بوتين، على أن تجري بعد ذلك محادثات بين الرئيس بوتين والملك سلمان، يلي ذلك توقيع مجموعة من الوثائق المشتركة.

كما سيشارك بوتين في اجتماع المجلس الاقتصادي الروسي – السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبعد الانتهاء من الاجتماع سيجري بوتين لقاء مع ولي العهد.