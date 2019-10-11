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مدني عسير يحذر من التقلبات الجوية و يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

مدني عسير يحذر من التقلبات الجوية و يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر
http://almnatiq.net/?p=784555
المناطق - أبها

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير اليوم , الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر بناءً على تحذير من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حول تعرض المنطقة لهطول أمطار من متوسطة الى غزيرة مصحوبة بالبرد مع نشاط للرياح السطحية وجريان للسيول .
وأوضح متحدث الدفاع المدني بمنطقة عسير أنه بناءً على ماورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها الصادر اليوم الجمعة الموافق ١٤٤١/٠٢/١٢هـ .. ٢٠١٩/١٠/١١ م من الساعة ١٢:٠٠ م إلى ٢١:٠٠ م عن وجود تنبيه متقدم يشير لتعرض المنطقة لهطول أمطار من متوسطة الى غزيرة مصحوبة بالبرد مع نشاط للرياح السطحية وجريان للسيول ، على مرتفعات منطقة عسير وتمتد الى المناطق الساحلية .
▪ وعليه يأمل الدفاع المدني من جميع المواطنين والمقيمين الآتي :-
🔹- توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية واتباع الارشادات التي تقي بعد الله من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة .
🔹- عدم المجازفة بعبور الاودية ومواقع تجمعات المياة حتى وان كان تدفق المياه بها محدوداً أو كانت السيارة ذات دفع رباعي لخطورة إجتراف المياه لها .
🔹- متابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات و تحذيرات جوية على موقع هيئة الارصاد .
. راجين للجميع السلامة الدائمة .

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