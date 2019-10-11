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البنتاغون: على تركيا وقف هجومها في سوريا

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البنتاغون: على تركيا وقف هجومها في سوريا

البنتاغون: على تركيا وقف هجومها في سوريا
http://almnatiq.net/?p=784560
المناطق - وكالات

قالت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، اليوم (الجمعة)، إن وزير الدفاع مارك إسبر أبلغ نظيره التركي، أمس (الخميس)، بأنهما بحاجة لإيجاد وسيلة لتهدئة الوضع في شمال شرقي سوريا «قبل أن يتعذر إصلاحه»، محذرا من أن التوغل التركي يحمل مخاطر عواقب وخيمة على أنقرة.
وذكر بيان للبنتاغون، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء، أن إسبر قال لنظيره التركي خلوصي أكار: «على الرغم من أن الوزير أكد على تقديرنا لعلاقتنا الثنائية الاستراتيجية فإن هذا التوغل يخاطر بمواجهة تركيا عواقب وخيمة، وإن تصرفات تركيا قد تضر بالجنود الأميركيين في سوريا».
وقال إسبر: «في إطار المكالمة حث تركيا بقوة على التوقف عن إجراءاتها في شمال شرقي سوريا من أجل زيادة احتمالات توصل الولايات المتحدة وتركيا وشركائنا لسبيل مشترك لتهدئة الوضع قبل أن يتعذر إصلاحه».

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