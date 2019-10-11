احدث الأخبار

وزير الخزانة الأمريكي: ترامب وقع قرارا يمنحنا سلطة إصدار عقوبات بحق تركيا
أبرز المواد
 تقرير صادم.. ثلثا طيور أمريكا الشمالية مهدد بالانقراض
أبرز المواد
 السلطات الأمريكية تعتقل رجلي أعمال “مرتبطان” بفضيحة ترامب مع أوكرانيا
أبرز المواد
 المخاوف تتحقق.. فرار دواعش “تحت غطاء” القصف التركي
أبرز المواد
 “تنمية القفل” تحقق جائزة أفضل فكرة عمل اجتماعي لعام 2019م بالملتقى الدولي في بروكسل..
منطقة جازان
 دراسة حديثة تكشف “أغرب سبب” للصلع
أبرز المواد
 سوريا.. قتلى في انفجار سيارة مفخخة بالقامشلي
أبرز المواد
 وزير الدفاع الأمريكي: السعودية حليف وسنعزز قدراتها الدفاعية
أبرز المواد
 إقبال كثيف في انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي .. والأسلحة تتصدر بأكثر من 30 ألف زائر
أبرز المواد
 الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد أن قمة العمل المناخي أثبتت بدء الحركة العالمية نحو مستقبل أنظف وأكثر اخضراراً
أبرز المواد
 المملكة تتقدم 13 مرتبة عالميًا في كفاءة سوق العمل
أبرز المواد
 البنتاغون: على تركيا وقف هجومها في سوريا
أبرز المواد
عاجل

انفجار في ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر وإيران تزعم تعرضها لهجوم

وزير الخزانة الأمريكي: ترامب وقع قرارا يمنحنا سلطة إصدار عقوبات بحق تركيا

وزير الخزانة الأمريكي: ترامب وقع قرارا يمنحنا سلطة إصدار عقوبات بحق تركيا

أبرز المواد
تقرير صادم.. ثلثا طيور أمريكا الشمالية مهدد بالانقراض

تقرير صادم.. ثلثا طيور أمريكا الشمالية مهدد بالانقراض

أبرز المواد
السلطات الأمريكية تعتقل رجلي أعمال “مرتبطان” بفضيحة ترامب مع أوكرانيا

السلطات الأمريكية تعتقل رجلي أعمال “مرتبطان” بفضيحة ترامب مع أوكرانيا

أبرز المواد
المخاوف تتحقق.. فرار دواعش “تحت غطاء” القصف التركي

المخاوف تتحقق.. فرار دواعش “تحت غطاء” القصف التركي

أبرز المواد

المخاوف تتحقق.. فرار دواعش “تحت غطاء” القصف التركي

المخاوف تتحقق.. فرار دواعش “تحت غطاء” القصف التركي
عناصر من تنظيم داعش في قبضة قوات سوريا الديمقراطية
http://almnatiq.net/?p=784589
المناطق - وكالات

قالت قوات سوريا الديمقراطية، الجمعة، إن 5 معتقلين من تنظيم داعش الإرهابي، فروا من أحد السجون التي تديرها، بعد سقوط قذائف تركية في جواره في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، لتتحقق بذلك المخاوف من أن يؤدي الغزو التركي للمنطقة إلى فرار عناصر التنظيم وإعادة بناء قدراته.

وقال مسؤول إعلامي في قوات سوريا الديمقراطية، إن المعتقلين الخمسة فروا من سجن “نفكور”، الواقع عند الأطراف الغربية لمدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية.

يأتي هذا بعد تحذيرات سابقة من خطورة القصف التركي، فإلى جانب أنه يعتبر غزوا واعتداء على أراضي بلد آخر، فهو يستهدف مواقع تضم سجونا وأماكن احتجاز للآلاف من عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

وكان أحد حراس السجن قد قال في وقت سابق لوكالة فرانس برس، إن سجن”نفكور” يضم “مقاتلين أجانب من التنظيم”.

وأشار مسؤول آخر في قوات سوريا الديمقراطية، إلى أن قذائف تركيا تتساقط “باستمرار” قرب سجن جيركين، الذي يؤوي أيضا عناصر من التنظيم في المدينة.

وتشن تركيا وفصائل سورية موالية لها منذ الأربعاء، هجوما عسكريا ضد مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية، التي أبدت خشيتها من أن يؤدي ذلك في عودة داعش، الذي تحتجز قوات سوريا الديمقراطية الآلاف من مقاتليه وأفراد عائلاتهم في سجون ومخيمات مكتظة.

وتعتقل قوات سوريا الديمقراطية 12 ألف عنصر من التنظيم، من بينهم 2500 إلى 3 آلاف أجنبي من 54 دولة، بحسب مسؤول هيئة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، عبد الكريم عمر.

ويتوزع هؤلاء على 7 سجون مكتظة، موزعة على عدة مدن وبلدات، بعضها عبارة عن أبنية غير مجهزة تخضع لحراسة مشددة.

وعبرت قوات سوريا الديمقراطية مؤخرا عن خشيتها من أن ينعكس انصرافها إلى قتال القوات التركية، سلبا على جهودها في حفظ أمن مراكز الاعتقال والمخيمات، كما في ملاحقة الخلايا النائمة لداعش.

وحذرت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد، من أن ضرب استقرار المنطقة من خلال الهجمات التركية، يشكل خطرا كبيرا على تأمين عناصر داعش المحتجزين لدى القوات الكردية.

وقالت أحمد في حديث سابق مع “سكاي نيوز عربية”، إن ضرب شمال سوريا يهدد أمن المنطقة وقد ينشر الفوضى فيها، وبيّنت أن الخطر يتعاظم أيضا مع “نساء الدواعش” الموجودات في المخيمات.

وتابعت: “يمكن أن يتم تهريبهن وإيصالهن إلى بلدانهن الأصلية لتنفيذ عمليات إرهابية، في حال خرجت الأمور عن سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في المناطق التي تتعرض لقصف تركي عشوائي”.

والجمعة، تبنى تنظيم داعش تفجير سيارة مفخخة في مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية، تسبب بمقتل ستة أشخاص بينهم مدنيون وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأورد التنظيم في بيان تناقلته حسابات متطرفة على تطبيق تلغرام إن مقاتلي داعش قاموا “بتفجير سيارة مفخخة مركونة” قرب تجمع للمقاتلين الأكراد في المدينة.

روابط ذات صلة

وزير الخزانة الأمريكي: ترامب وقع قرارا يمنحنا سلطة إصدار عقوبات بحق تركيا

وزير الخزانة الأمريكي: ترامب وقع قرارا يمنحنا سلطة إصدار عقوبات بحق تركيا
تقرير صادم.. ثلثا طيور أمريكا الشمالية مهدد بالانقراض

تقرير صادم.. ثلثا طيور أمريكا الشمالية مهدد بالانقراض
السلطات الأمريكية تعتقل رجلي أعمال “مرتبطان” بفضيحة ترامب مع أوكرانيا

السلطات الأمريكية تعتقل رجلي أعمال “مرتبطان” بفضيحة ترامب مع أوكرانيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*