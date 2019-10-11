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تقرير صادم.. ثلثا طيور أمريكا الشمالية مهدد بالانقراض

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تقرير صادم.. ثلثا طيور أمريكا الشمالية مهدد بالانقراض

تقرير صادم.. ثلثا طيور أمريكا الشمالية مهدد بالانقراض
http://almnatiq.net/?p=784595
المناطق - وكالات

كشفت جمعية أميركية متخصصة في شؤون البيئة، الخميس، أن نحو ثلثي الطيور في قارة أميركا الشمالية مهددة بالانقراض بسبب التغير المناخي.

وقالت جمعية “أودوبون الوطنية”، الخميس، إن ثلثي أنواع الطيور في أميركا الشمالية تواجه خطر الانقراض، إلا إذا تم اتخاذ خطوات فورية لإبطاء وتيرة التغير المناخي.

وأوضح المدير التنفيذي لأودوبون ديفيد يارنولد، في تصريح صحفي: “نحن نمر بحالة طوارئ تتعلق بالطيور. الأمر يتعلق بالمستقبل الذي ينتظرنا ومستقبل أطفالنا كما هو بشأن مستقبل الطيور”، كما أفادت وكالة “رويترز”.

وذكر تقرير صادر عن الجمعية المعنية أن الإخفاق في إبطاء وتيرة الانبعاثات الضارة التي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض، قد يؤدي إلى تعريض 389 نوعا من أصل 604 أنواع من جميع الطيور في قارة أميركا الشمالية للانقراض.

وحدد التقرير ارتفاع درجات الحرارة عموما باعتبارها سببا في هجرة الطيور، مشيرا إلى أنها قد تبحث عن أماكن أخرى مناسبة لتقطنها و”قد لا تنجو خلال تلك الرحلة”.

وشدد الباحثون على أن العمل على تقليل الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة من 3 درجات مئوية بحلول 2080 إلى 1.5 قد يجنب ما يقرب من 40 بالمئة من تلك الأنواع الوقوع في خطر الانقراض.

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