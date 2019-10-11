اختتام بطولة المملكة لأسلحة ضغط الهواء

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اختتمت منافسات بطولة المملكة للرماية أول أمس على أسلحة ضغط الهواء (بندقية ومسدس) على مستوى ( الفردي – الفرق) لجميع الفئات مبتدئين ، درجة أولى ، ممتاز واستمرت ٥ أيام ونظمها الاتحاد السعودي للرماية بمنطقة الرياض.

وأوضح رئيس الاتحاد السعودي للرماية فارس عصمت السعدي أن البطولة تهدف إلى صقل جيل من الرماة الجدد وبث روح المنافسة للرماة الدوليين ورماة الدرجة الأولى بما يحقق ارتفاع المستوى المهاري للرماة وصولاً لتحقيق النتائج المشرفة للمملكة في البطولات الخارجية ،مشيرا إلى أن هذه البطولة تأتي استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية الرابعة عشر للرماية على جميع الأسلحة شهر نوفمبر القادم وتحتوي على بطائق تأهيل لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

