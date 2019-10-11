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إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة

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إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة

إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة
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المناطق - واس

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم بالرصاص الحي والمطاطي جراء مهاجمة قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرات الأسبوعية شرق قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية وطبية في غزة، بأن 23 فلسطينيا بينهم 22 طفلاً، ومسن، ومسعف متطوع، أصيبوا بالرصاص الحي، والعشرات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، جراء مهاجمة قوات الاحتلال المسيرات الأسبوعية السلمية التي تقام أيام الجمعة من كل أسبوع على مقربة من السياج الفاصل شرق قطاع غزة.

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