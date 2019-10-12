مبيعات الصقور تتجاوز المليوني ريال في انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي٢

المناطق - الرياض

شهدت مبيعات الصقور في أول أيام معرض الصقور والصيد السعودي بنسخته الثانية صفقات تعد الأبرز في المنطقة، حيث بلغت قيمة الصفقات أكثر من مليوني ريال سعودي.

وجاءت المبيعات في اليوم الأول للمعرض من خلال البيع المباشر في قسم عارضي الصقور بالإضافة لقسم مزاد الصقور الذي عرض فيه 12 صقر اً من أنواع مختلفة.