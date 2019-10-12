احدث الأخبار

مبيعات الصقور تتجاوز المليوني ريال في انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي٢
أبرز المواد
 المملكة تؤكد دعمها لسيادة القانون الذي يعزز من احترام القانون الدولي الإنساني
أبرز المواد
 مليون شخص في كاليفورنيا بلا كهرباء
أبرز المواد
 اليمن: مقارنة أردوغان بين العدوان على سوريا وعمليات تحالف الشرعية “باطلة واستفزازية”
أبرز المواد
 تطبيق لحساب البيانات للطلاب والمهندسين
أبرز المواد
 274 مليون ريال متوسط التمويل السكني الجديد للأفراد يوميا في 8 أشهر
أبرز المواد
 بطاقة كفاءة الطاقة لغسالة الملابس الجديدة توضح نسبة الاستهلاك السنوي للمياه
أبرز المواد
 دراسة: خفض الراتب قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب
أبرز المواد
 “ناسا” تطلق مهمة لاستكشاف منطقة التقاء طقس الأرض مع الفضاء
أبرز المواد
 خبراء يطوعون الذكاء الاصطناعي لمنع تضرر الجسم من إشعاعات علاج السرطان
أبرز المواد
 السلام والابتسامة
أبرز المواد
 “الصقور والصيد” في واجهة الرياض بمشاركة 20 دولة
أبرز المواد
عاجل

انفجار في ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر وإيران تزعم تعرضها لهجوم

مبيعات الصقور تتجاوز المليوني ريال في انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي٢

مبيعات الصقور تتجاوز المليوني ريال في انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي٢

أبرز المواد
المملكة تؤكد دعمها لسيادة القانون الذي يعزز من احترام القانون الدولي الإنساني

المملكة تؤكد دعمها لسيادة القانون الذي يعزز من احترام القانون الدولي الإنساني

أبرز المواد
مليون شخص في كاليفورنيا بلا كهرباء

مليون شخص في كاليفورنيا بلا كهرباء

أبرز المواد
اليمن: مقارنة أردوغان بين العدوان على سوريا وعمليات تحالف الشرعية “باطلة واستفزازية”

اليمن: مقارنة أردوغان بين العدوان على سوريا وعمليات تحالف الشرعية “باطلة واستفزازية”

أبرز المواد

مبيعات الصقور تتجاوز المليوني ريال في انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي٢

مبيعات الصقور تتجاوز المليوني ريال في انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي٢
http://almnatiq.net/?p=784648
المناطق - الرياض

شهدت مبيعات الصقور في أول أيام معرض الصقور والصيد السعودي بنسخته الثانية صفقات تعد الأبرز في المنطقة، حيث بلغت قيمة الصفقات أكثر من مليوني ريال سعودي.
وجاءت المبيعات في اليوم الأول للمعرض من خلال البيع المباشر في قسم عارضي الصقور بالإضافة لقسم مزاد الصقور الذي عرض فيه 12 صقر اً من أنواع مختلفة.

روابط ذات صلة

المملكة تؤكد دعمها لسيادة القانون الذي يعزز من احترام القانون الدولي الإنساني

المملكة تؤكد دعمها لسيادة القانون الذي يعزز من احترام القانون الدولي الإنساني
مليون شخص في كاليفورنيا بلا كهرباء

مليون شخص في كاليفورنيا بلا كهرباء
اليمن: مقارنة أردوغان بين العدوان على سوريا وعمليات تحالف الشرعية “باطلة واستفزازية”

اليمن: مقارنة أردوغان بين العدوان على سوريا وعمليات تحالف الشرعية “باطلة واستفزازية”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*