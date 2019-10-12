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انفجار قرب موقع للقوات الأمريكية في سوريا

انفجار قرب موقع للقوات الأمريكية في سوريا
http://almnatiq.net/?p=784651
المناطق - وكالات

قال مسؤول أميركي، الجمعة، إن انفجارا وقع قرب موقع للقوات الأميركية بالقرب من مدينة كوباني- عين العرب السورية.

ونقلت وكالة رويترزعن مسؤول أميركي رفض الكشف عنه اسمه، قوله إن الانفجار لم يسفر عن إصابة أي فرد من القوات الأميركية.

وأوضح أن الانفجار تم بالقرب من كوباني السورية، في الوقت الذي تشن فيه تركيا هجوما في شمال شرقي سوريا ضد الأكراد.

بالمقابل، نفت وزارة الدفاع التركية استهداف نقطة مراقبة أميركية، وقالت إنها ردت على مصادر إطلاق قذائف هاون ورشاشات ثقيلة على بعد ألف متر من نقطة المراقبة الأميركية.

وفي القامشلي شمال شرقي سوريا، انفجرت سيارة ملغومة أمام مطعم في المدينة.

وأفادت مصادر بأن الانفجار أسفر عن سقوط ثلاثة مدنيين وإصابة تسعة آخرين.

وبعد ظهرأمس الجمعة، كشفت قوات سوريا الديمقراطية، أن أجهزتها الأمنية احبطت محاولة هروب في مخيم الهول في شمال شرق سوريا، يأوي الآلاف من أسر مسلحي تنظيم داعش.

وأظهر مقطع مصور أفراد الأمن يطاردون نساء فيما كنّ يهربن، في الطريق الرئيسي الذي يمر بوسط المخيم.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، حذر من احتمال فرار مسلحي داعش المعتقلين شمال شرقي سوريا من جراء العملية العسكرية التركية.

أما مجلس سوريا الديمقراطية فاعتبر أن العملية ستشكل خطرا على تأمين عناصر داعش المحتجزين، مع استهداف القوات التركية للسجون التي تستخدم لاحتجاز مسلحي التنظيم.

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