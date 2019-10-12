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أمانة الحدود الشمالية تنفذ جولاتها الرقابية على المحال الغذائية

أمانة الحدود الشمالية تنفذ جولاتها الرقابية على المحال الغذائية

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أمانة الحدود الشمالية تنفذ جولاتها الرقابية على المحال الغذائية

أمانة الحدود الشمالية تنفذ جولاتها الرقابية على المحال الغذائية
http://almnatiq.net/?p=784663
خالد الضبيبي. المناطق

نفّذت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة منطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء جولات رقابية على المحال الغذائية, وذلك بمدينة عرعر.
وتهدف الجولات للتأكد من التزام المنشآت الغذائية بتطبيق لائحة الإفصاح عن مسببات الحساسية, ووضع السعرات الحرارية في قائمة وجبات المنشآت الغذائية التي تقدم الطعام للمستهلك.

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