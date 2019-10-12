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الإعصار «هاغيبس» يقترب من اليابان….والسفارة السعودية تحذّر

الإعصار «هاغيبس» يقترب من اليابان….والسفارة السعودية تحذّر

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الإعصار «هاغيبس» يقترب من اليابان….والسفارة السعودية تحذّر

الإعصار «هاغيبس» يقترب من اليابان….والسفارة السعودية تحذّر
http://almnatiq.net/?p=784671
المناطق_متابعات

اقترب الإعصار القوي «هاغيبس» من اليابان اليوم السبت حيث ضربت الأمطار الغزيرة والرياح القوية الأقاليم الشرقية والوسطى من البلاد

ومن المتوقع أن يصل «هاغيبس» إلى اليابسة في شرق ووسط اليابان مساء اليوم السبت، وقد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حدوث انهيارات طينية وفيضانات وهبوب رياح «عاتية» وهطول أمطار قياسية

وتسببت العاصفة في إلغاء أكثر من 1660 رحلة جوية، حسبما أفادت هيئة الإذاعة اليابانية، بينما تم إيقاف العديد من خدمات القطارات، بما في ذلك، خدمات القطار الرصاصة في شرق ووسط اليابان حسبما أعلن المسؤولون عن التشغيل

يشار إلى أن إعصار «هاغيبس» قد يكون أقوى إعصار تواجه اليابان منذ العام 1958 حيث ضرب إعصار «كانوغاوا» البلاد مخلفاً أكثر من 1200 بين قتيل ومفقود

فيما حذرت سفارة خادم الحرمين في طوكيو السعوديين المتواجدين في اليابان من تداعيات إعصار «هاغيبس» القوي الذي يقترب من البلاد، ودعت المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر من الرياح والأمطار القوية المنتظرة

وكتبت على حسابها في «تويتر» أمس (الجمعة): «نظرًا للتحذيرات من إعصار هاغيبس والذي من المتوقع أن تصاحبه رياح وأمطار قوية خلال نهاية الأسبوع، تهيب السفارة بالمواطنين في اليابان اتخاذ الحيطة والحذر والتقيد بالتعليمات الحكومية المتعلقة بالكوارث»

كما أهابت بالمواطنين التواصل معها في حال حدوث أي طارئ على الأرقام: 09055833862 – 0335895242، متمنية السلامة للجميع

وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قالت إن إعصار «هاغيبس» القوي يقترب من اليابان دون أن يفقد قوته ويتوقع أن يهبط في المنطقة الوسطى أو الشرقية من البلاد مساء السبت، محذرة من هطول أمطار غزيرة قياسية ورياح عنيفة وأمواج عالية

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