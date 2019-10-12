أمانة العاصمة المقدسة 866 رخصة بناء عن طريق نظام “بلدي”

المناطق_مكة

أصدرت بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 866 رخصة بناء عن طريق نظام “بلدي”، وذلك خلال الربع الثاني من السنة المالية

وأوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية، حمدي قدح، اليوم الجمعة، أن رخص البناء الصادرة ضمن نطاق البلدية اشتملت على رخص جديدة، ورخص تسوية وضع، ورخص إضافة وتجديد، وفقاً لوكالة أنباء السعودية “واس”

وأكد قدح، أن المخططات السكنية جنوب مكة تشهد تقدماً ملحوظاً في أعمال البناء والتطور العقاري

وألمح رئيس قسم رخص البناء، عبدالعزيز جلله، أن نظام “بلدي” الإلكتروني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية أسهم بشكل فعال في تسهيل إجراءات رخص البناء وسرعة إنجاز طلبات المواطنين بكل يسر وسهولة وفي وقت قياسي