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“ياندكس” تخسر مليار ونصف المليار دولار بعد جلسة استماع في الدوما

“ياندكس” تخسر مليار ونصف المليار دولار بعد جلسة استماع في الدوما

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“ياندكس” تخسر مليار ونصف المليار دولار بعد جلسة استماع في الدوما

“ياندكس” تخسر مليار ونصف المليار دولار بعد جلسة استماع في الدوما
http://almnatiq.net/?p=784679
المناطق_وكالات

هبطت أسهم شركة “ياندكس” الروسية بأكثر من 15 في المائة خلال التداول في بورصة موسكو، وذلك مع بدء النقاش في مجلس الدوما بشأن مشروع قانون يتعلق بـ “موارد الإنترنت الهامة”

وبدأت أسهم الشركة العملاقة بالهبوط مع الدقائق الأولى من بدء الجلسة، وانخفضت أسهم “ياندكس” حتى الساعة 17:20 بتوقيت موسكو (14:20 بتوقيت غرينتش) من 2327 روبل (36 دولار تقريبا) للسهم الواحد إلى 1959 روبلا (30.5 دولار)، وبالتالي انخفضت قيمة الشركة بمقدار مليار ونصف المليار دولار

ويحظر مشروع القانون على الأجانب امتلاك أكثر من 20 بالمائة من شركات الإنترنت “المهمة”، وذلك اعتبارا من 1 يناير 2020. وتم تقديم المشروع في يوليو من قبل نائب برلماني عن حزب “روسيا الموحدة”، الذي أوضح أن الاقتراح كان يستهدف شركات مثل “ميل رو غروب” Mail.ru Group و”ياندكس” Yandex

ومن جانبه، أشار رئيس لجنة الدوما الحكومية المعنية بسياسة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ليونيد غوركين، إلى أنه تم تحويل مشروع القانون للمراجعة، نظرا لإمكانية “تفسيره على أنه يخلق مخاطر كبيرة للاعبين الكبار”

واحتلت “ياندكس” في سبتمبر 2019، المرتبة 24 في التصنيف العالمي لأسرع الشركات نموا في العالم وفقا لـ Fortune، وحينها بلغت قيمة الشركة 9.6 مليار دولار

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