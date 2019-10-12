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اعتداء وحشي على مواطن بجدة.. والشرطة تطيح بـ «الجناة»

اعتداء وحشي على مواطن بجدة.. والشرطة تطيح بـ «الجناة»

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اعتداء وحشي على مواطن بجدة.. والشرطة تطيح بـ «الجناة»

اعتداء وحشي على مواطن بجدة.. والشرطة تطيح بـ «الجناة»
http://almnatiq.net/?p=784681
المناطق_جدة

تمكنت الجهات الأمنية من القبض على مجموعة من العمالة إثر مشاجرة جماعية وقعت بينهم في طريق عام في محافظة جدة.

وباشرت الجهات الأمنية التحقيق في الحادث واتخاذ الإجراءات الأمنية مع المضبوطين وهم 4 مواطنين وسودانيين.

يذكر أن مقطع فيديو متداول وثق بالأمس لحظة اعتداء عمالة مخالفة في جدة على مواطن بطريقة وحشية في أحد الشوارع، حيث تدخل مواطنون آخرون للدفاع عنه.

وأظهر الفيديو هجوم عمالة مخالفة في جدة على المواطن؛ بسبب أنه يبيع في نفس الموقع الذي يبيعون فيه، فيما توقف عدد من المواطنين لمساندة المواطن.

وتفاعل الأهالي مع الفيديو المتداول، وطالبوا بسرعة ضبط هذه العمالة وإجراء اللازم حيالها.

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