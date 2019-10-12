روسيا ترسل مختبرا علميا إلى الفضاء

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أكدت مصادر في الأكاديمية الروسية للعلوم أن موسكو سترسل مختبرا علميا متطورا إلى المحطة الفضائية الدولية

وتبعا للمصادر فإن المختبر الجديد سيكون مخصصا لإجراء التجارب ودعم علوم الفيزياء والفضاء، وستشارك في مشروع تطويره عدة شركات ومؤسسات روسية منها شركة “إينيرغيا” و”الشركة الروسية المتحدة لدراسة علوم أنظمة الليزر”

وسيشرف على الأنظمة العلمية لهذا المختبر مدير معهد العلوم الحرارية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، أوليغ بيتروف، وسيشارك في برنامج عمله عدد من طلبة الأكاديمية المذكورة

وتبعا لبيتروف فإن البيانات التي سيوفرها هذا المختبر ستساعد العلماء الروس على فهم آلية عمل الجزيئات في الفضاء، وستوفر لطلاب معهد موسكو لعلوم الفيزياء فرصة ذهبية لمقارنة المعلومات النظرية التي يدرسونها مع النتائج الواقعية لبحوث الفيزياء

وكانت مصادر مطلعة في مجال علوم الفضاء الروسية قد أشارت إلى أن المحطة الفضائية الدولية ستبدأ قريبا بتشغيل تلسكوب خاص بدراسة موجات الأشعة ما فوق البنفسجية في الغلاف الجوي للأرض، وأن هذا التلسكوب قد يمد المختبر الروسي المذكور سابقا بالبيانات اللازمة لإجراء التجارب

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا تستعد لإرسال وحدة “ناؤوكا” الجديدة لتنضم إلى القطاع الروسي في المحطة الفضائية الدولية، وستوفر هذه الوحدة مكانا إضافيا لرواد المحطة ليمارسوا نشاطاتهم العلمية، وستزود هذه الوحدة بمعدات توفر الأوكسجين لـ 6 أشخاص، وبذراع أوروبية من نوع ERA ، ستساعد رواد الفضاء في تنفيذ بعض العمليات خارج المحطة