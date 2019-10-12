الاستعانة بالأمن لضبط مخالفات نظام المنافسة

منحت الهيئة العامة للمنافسة مأموري الضبط صلاحية دخول مواقع المنشآت ومكاتبها وفروعها، وما يلحق بها من مستودعات وأماكن للتخزين والحفظ ونحوها، وذلك في أوقات العمل المعتادة، إضافة إلى صلاحية الاستعانة عند اللزوم وبحسب الإجراء بالجهات المختصة ومنها: الجهات الأمنية، لمساندتهم في القيام بمهماتهم الموكلة إليهم، وكذلك منح المأمور والمحقق صلاحية تطبيق النظام واللائحة على جميع المنشآت داخل المملكة وعلى الممارسات التي تقع خارج المملكة، ذات الأثر على المنافسة داخل المملكة وفقاً للأنظمة والاتفاقيات ذات الصلة نقلا عن الوطن.

توثيق المضبوطات

بحسب اللائحة التنفيذية الصادرة الشهر الماضي بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، فإنه يحق للمأمور أيضاً الاطلاع على دفاتر المنشأة ومحاضرها وأوراقها ومستنداتها وأي أجهزة أو معدات أو أدوات أو قواعد معلومات أو برامج أو تطبيقات إلكترونية، وأخذ نسخة منها سواءً كانت سرية أو غير سرية، وكذلك توثيق ما يضبط أو يصادر أو يحجز في محاضر يوقعها مأمورو الضبط، مع متابعة المنشأة الموجودة وقت الضبط، فإن امتنع من التوقيع أثبت المأمور ذلك في المحضر.

دراسة الشكاوى

بينت اللائحة أن المأمور يتولى فحص ودراسة الشكاوى والبلاغات والإحالات والمبادرات ومستنداتها وأدلتها المقدمة والمتحصلة، وأيضاً التواصل مع المشتكي للاستيضاح بحسب الحاجة، وطلب المزيد من الأدلة والقرائن والمعلومات، علاوةً على تنفيذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات وأعمال الضبط وما يتصل بذلك.

المخالفات الخارجية

أوضحت اللائحة التنفيذية للهيئة أن من اختصاصات مأموري الضبط والمحققين تطبيق اللائحة وما يصدره المجلس من قواعد وتعليمات، ويطبقون نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، فيما لم يرد في شأنه نص خاص في النظام أو اللائحة، ويختصون بتطبيق النظام واللائحة على جميع المنشآت داخل المملكة وعلى الممارسات التي تقع خارج المملكة، ذات الأثر على المنافسة داخل المملكة وفقاً للأنظمة والاتفاقيات ذات الصلة، ويكون لمأموري الضبط والمحققين المكلفين اختصاص خاص بتطبيق النظام واللائحة على المنشآت المحددة والأطراف ذات العلاقة بحسب القرار الذي يخولهم اتخاذ إجراءات الضبط والتحقيق وما في حكمهما، وذلك للكشف عن الممارسات المخلة بالمنافسة، والتحقق من ثبوتها وآثارها، وإعداد دراسات السوق وجمع البيانات.

أبرز صلاحيات مأموري الضبط

– دخول كافة مواقع المنشآت

– الاطلاع على دفاتر المنشأة ومحاضرها ومستنداتها

– توثيق ما يضبط أو يصادر

– الاستعانة بالجهات الأمنية للقيام بمهامهم

– تطبيق نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية

– اتخاذ إجراءات الضبط والتحقيق وما في حكمهما

– كشف الممارسات المخلة بالمنافسة والتحقق من ثبوتها

– إعداد دراسات السوق وجمع البيانات