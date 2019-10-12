سمكة قرش تثير الرعب بشواطئ «القنفذة».. كيف تعاملت معها «البيئة»؟

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أثار وجود سمكة قرش قريبة من حوض السباحة بشاطئ حنيش بالقنفذة، حالة من الرعب، حسبما أعلن مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة

وكان المكتب قد تلقى اتصال من قيادة حرس الحدود بالمحافظة، وعند وصول المختصين تبين وجود سمكة القرش، وتم قتلها من قبل مرتادي الشاطئ، وكان وجودها سببا في إثارة الرعب بينهم.

وأوضح المكتب أنه كان يفضل مغادرة المرتادين المياه، والتواصل مع وحدة البحث والإنقاذ بحرس الحدود التي بدورها تقوم بإبلاغ الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة؛ ليتم التعامل مع هذا الحيوان الذي يمكن أن يكون قد ضل طريقه، ولم يستطع العودة إلى الأعماق، أو أنه يعاني إصابة يمكن التعامل معها بدلاً من قتله.

وأشار إلى أنه على الفور تم التواصل مع الفرق المناوبة ببلدية محافظة القنفذة التي أرسلت سيارة بالفريق الخاص بها، وتم رفع سمكة القرش من الشاطئ، والتخلص منها وفق الطرق الخاصة بهذه الحالة.