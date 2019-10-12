خادم الحرمين وولي العهد يبعثان ببرقية عزاء ومواساة للرئيس الجيبوتي في وفاة أخيه

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ببرقية عزاء ومواساة، للرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله في وفاة أخيه سعد عمر جيله، رحمه الله

وقال الملك سلمان في البرقية: علمنا بنبأ وفاة أخيكم سعد عمر جيله رحمه الله وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ببرقية مماثلة للرئيس عمر جيله في وفاة أخيه، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته