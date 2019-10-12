عاجل

انفجار في ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر وإيران تزعم تعرضها لهجوم

خادم الحرمين وولي العهد يبعثان ببرقية عزاء ومواساة للرئيس الجيبوتي في وفاة أخيه

خادم الحرمين وولي العهد يبعثان ببرقية عزاء ومواساة للرئيس الجيبوتي في وفاة أخيه

أبرز المواد
الاستعانة بالأمن لضبط مخالفات نظام المنافسة

الاستعانة بالأمن لضبط مخالفات نظام المنافسة

أبرز المواد
سمكة قرش تثير الرعب بشواطئ «القنفذة».. كيف تعاملت معها «البيئة»؟

سمكة قرش تثير الرعب بشواطئ «القنفذة».. كيف تعاملت معها «البيئة»؟

أبرز المواد
“ياندكس” تخسر مليار ونصف المليار دولار بعد جلسة استماع في الدوما

“ياندكس” تخسر مليار ونصف المليار دولار بعد جلسة استماع في الدوما

أبرز المواد

خادم الحرمين وولي العهد يبعثان ببرقية عزاء ومواساة للرئيس الجيبوتي في وفاة أخيه

خادم الحرمين وولي العهد يبعثان ببرقية عزاء ومواساة للرئيس الجيبوتي في وفاة أخيه
http://almnatiq.net/?p=784719
المناطق_الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ببرقية عزاء ومواساة، للرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله في وفاة أخيه سعد عمر جيله، رحمه الله

وقال الملك سلمان في البرقية: علمنا بنبأ وفاة أخيكم سعد عمر جيله رحمه الله وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ببرقية مماثلة للرئيس عمر جيله في وفاة أخيه، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته

روابط ذات صلة

الاستعانة بالأمن لضبط مخالفات نظام المنافسة

الاستعانة بالأمن لضبط مخالفات نظام المنافسة
سمكة قرش تثير الرعب بشواطئ «القنفذة».. كيف تعاملت معها «البيئة»؟

سمكة قرش تثير الرعب بشواطئ «القنفذة».. كيف تعاملت معها «البيئة»؟
“ياندكس” تخسر مليار ونصف المليار دولار بعد جلسة استماع في الدوما

“ياندكس” تخسر مليار ونصف المليار دولار بعد جلسة استماع في الدوما

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*