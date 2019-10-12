جامعة تبوك تدعو الراغبين في التسجيل بمبادرة الشركات الجامعية الناشئة

المناطق- تبوك:

دعت جامعة تبوك الراغبين في التسجيل بمبادرة الشركات الجامعية الناشئة التي تأتي بالتعاون مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت ” التقدم على الرابط الإلكتروني الخاص بالتسجيل:

وأوضح مشرف وحدة ريادة الأعمال بجامعة تبوك الدكتور ماجد العتيبي أن هذه المبادرة تستهدف طلاب وطالبات جامعة تبوك ومنسوبيها وخريجيها بالإضافة إلى شباب وشابات المنطقة أصحاب الافكار الراغبين بإنشاء مشروعاتهم التجارية مضيفاً أن الجامعة تستعد لإطلاق معسكرها الخاص بالمبادرة والذي ينطلق في 30 أكتوبر ويستمر حتى 5 ديسمبر 2019 ويحتوي على ورش عمل وبرامج نوعية للمشاركين في حين سيكون اليوم الأخير في المعسكر فرصة للمشاركين لعرض مشاريعهم بحضور ممثلي جهات استثمارية وصناديق الاستثمار لتحكيم مشاركاتهم من المحكمين وبناء علاقات متنوعة مع عدة جهات.

وأضاف ” العتيبي ” أن التعاون بين الجامعة وهيئة منشآت يأتي انطلاقا من رؤية الجامعة في خدمة المجتمع وتعزيزاً لدورها التنموي من أجل إيجاد بيئة محفزة للإبداع والابتكار وريادة الأعمال واحتضان المشاريع الإبداعية وتحويلها إلى منتجات اقتصادية وهو ما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 .

يذكر أن مبادرة الشركات الجامعية الناشئة التي تتبناها هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة مبادرة وطنية تسهم في خلق بيئة لتمكين أصحاب المشاريع والأفكار الإبداعية في جامعات المملكة والمساهمة بتحويلها إلى شركات ناشئة عن طريق تقديم الدعم المادي والتوجيهي خلال مراحل متعددة.