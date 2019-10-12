احدث الأخبار

جامعة تبوك تدعو الراغبين في التسجيل بمبادرة الشركات الجامعية الناشئة
أبرز المواد
 اليمن يندد بتصريح أردوغان حول عمليات تحالف دعم الشرعية ويصفه بـ “الاستفزازي”
أبرز المواد
 خادم الحرمين وولي العهد يبعثان ببرقية عزاء ومواساة للرئيس الجيبوتي في وفاة أخيه
أبرز المواد
 الاستعانة بالأمن لضبط مخالفات نظام المنافسة
أبرز المواد
 سمكة قرش تثير الرعب بشواطئ «القنفذة».. كيف تعاملت معها «البيئة»؟
أبرز المواد
 “ياندكس” تخسر مليار ونصف المليار دولار بعد جلسة استماع في الدوما
أبرز المواد
 بالأسماء.. «التعليم» تعلن المقبولين في برنامج ابتعاث «المتميزين»
أبرز المواد
 اعتداء وحشي على مواطن بجدة.. والشرطة تطيح بـ «الجناة»
أبرز المواد
 الأرصاد: 10 مناطق على موعد مع الأمطار الرعدية اليوم
أبرز المواد
 روسيا ترسل مختبرا علميا إلى الفضاء
أبرز المواد
 ماكرون يبلغ ترمب بضرورة إنهاء الهجوم التركي على سوريا
أبرز المواد
 200 مليون ريال قرض لإنشاء مستشفى
أبرز المواد
عاجل

انفجار في ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر وإيران تزعم تعرضها لهجوم

جامعة تبوك تدعو الراغبين في التسجيل بمبادرة الشركات الجامعية الناشئة

جامعة تبوك تدعو الراغبين في التسجيل بمبادرة الشركات الجامعية الناشئة

أبرز المواد
اليمن يندد بتصريح أردوغان حول عمليات تحالف دعم الشرعية ويصفه بـ “الاستفزازي”

اليمن يندد بتصريح أردوغان حول عمليات تحالف دعم الشرعية ويصفه بـ “الاستفزازي”

أبرز المواد
خادم الحرمين وولي العهد يبعثان ببرقية عزاء ومواساة للرئيس الجيبوتي في وفاة أخيه

خادم الحرمين وولي العهد يبعثان ببرقية عزاء ومواساة للرئيس الجيبوتي في وفاة أخيه

أبرز المواد
الاستعانة بالأمن لضبط مخالفات نظام المنافسة

الاستعانة بالأمن لضبط مخالفات نظام المنافسة

أبرز المواد

جامعة تبوك تدعو الراغبين في التسجيل بمبادرة الشركات الجامعية الناشئة

جامعة تبوك تدعو الراغبين في التسجيل بمبادرة الشركات الجامعية الناشئة
http://almnatiq.net/?p=784720
المناطق- تبوك:
دعت جامعة تبوك الراغبين في التسجيل بمبادرة الشركات الجامعية الناشئة التي تأتي بالتعاون مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت ” التقدم على الرابط الإلكتروني الخاص بالتسجيل:
وأوضح مشرف وحدة ريادة الأعمال بجامعة تبوك الدكتور ماجد العتيبي أن هذه المبادرة تستهدف طلاب وطالبات جامعة تبوك ومنسوبيها وخريجيها بالإضافة إلى شباب وشابات المنطقة أصحاب الافكار الراغبين بإنشاء مشروعاتهم التجارية مضيفاً أن الجامعة تستعد لإطلاق معسكرها الخاص بالمبادرة والذي ينطلق في 30 أكتوبر ويستمر حتى 5 ديسمبر 2019 ويحتوي على ورش عمل وبرامج نوعية للمشاركين  في حين سيكون اليوم الأخير في المعسكر فرصة للمشاركين لعرض مشاريعهم بحضور ممثلي جهات استثمارية وصناديق الاستثمار لتحكيم مشاركاتهم من المحكمين وبناء علاقات متنوعة مع عدة جهات.
وأضاف ” العتيبي ” أن التعاون بين الجامعة وهيئة منشآت يأتي انطلاقا من رؤية الجامعة في خدمة المجتمع وتعزيزاً لدورها التنموي من أجل إيجاد بيئة محفزة للإبداع والابتكار وريادة الأعمال واحتضان المشاريع الإبداعية وتحويلها إلى منتجات اقتصادية وهو ما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 .
يذكر أن مبادرة الشركات الجامعية الناشئة التي تتبناها هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة مبادرة وطنية تسهم في خلق بيئة لتمكين أصحاب المشاريع والأفكار الإبداعية في جامعات المملكة والمساهمة بتحويلها إلى شركات ناشئة عن طريق تقديم الدعم المادي والتوجيهي خلال مراحل متعددة.

روابط ذات صلة

اليمن يندد بتصريح أردوغان حول عمليات تحالف دعم الشرعية ويصفه بـ “الاستفزازي”

اليمن يندد بتصريح أردوغان حول عمليات تحالف دعم الشرعية ويصفه بـ “الاستفزازي”
خادم الحرمين وولي العهد يبعثان ببرقية عزاء ومواساة للرئيس الجيبوتي في وفاة أخيه

خادم الحرمين وولي العهد يبعثان ببرقية عزاء ومواساة للرئيس الجيبوتي في وفاة أخيه
الاستعانة بالأمن لضبط مخالفات نظام المنافسة

الاستعانة بالأمن لضبط مخالفات نظام المنافسة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*