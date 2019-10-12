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“آل الشيخ” معلقاً على شكاوى فوضى التنظيم بمعرض الصقور: لا تلوموننا

“آل الشيخ” معلقاً على شكاوى فوضى التنظيم بمعرض الصقور: لا تلوموننا
http://almnatiq.net/?p=784733
المناطق_الرياض

علّق رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، على الشكاوى التي وجّهها البعض حول وجود فوضى في عملية الدخول والتنظيم الخاص بمعرض الصقور والصيد، الذي يقام في إطار فعاليات موسم الرياض

وقال آل الشيخ في مقطع فيديو، إنه توجّه بنفسه إلى معرض الصقور ولم يستطع الدخول بسبب الازدحام الشديد

وأضاف: لا تلوموننا، يمكن فيه ناس تتضايق من التنظيم والزحمة فالمكان يستوعب في اللحظة 11 ألفاً وفي اليوم 46 ألفاً ولكن يتواجد خارج المعرض 150 ألفاً وداخل المعرض 70 ألفاً

وتابع: وش نقدر نسوي والعدد حتى اللحظة وصل لـ200 ألف في معرض السلاح والصقور ، مشيراً إلى أن الجميع سيتعلم من الأخطاء التي وقعت بالطبع

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