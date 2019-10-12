روبرت دي نيرو: ترامب يضحي بأمريكا لإنقاذ نفسه

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وجه نجم السينما الأميركي روبرت دي نيرو سهامه مجددا إلى الرئيس دونالد ترامب، متهما إياه خلال مهرجان الفيلم في لندن بالسعي إلى “القضاء” على المؤسسات الأميركية “لينقذ نفسه”.

واعتبر الممثل في دردشة مع محبي السينما، الجمعة، قبل عرض فيلم “ذي آيريشمان” لمارتن سكورسيزي الذي يؤدي بطولته، أن ترامب يسعى إلى “تأليب” الرأي العام الأميركي بشأن المؤسسات غير المنحازة لإدارته، مثل وكالات الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) ومكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي).

وقال الفنان المولود في نيويورك: “ينبغي لنا حماية هذه المؤسسات والسلطة الرابعة أيضا، أي الصحافة، لأنه يحاول القضاء عليها لسبب واحد ألا وهو أن ينقذ نفسه. الفوضى عارمة بسبب ترامب لأنه لا يجيد اللعب”.

كما انتقد دي نيرو هذه المرة أيضا إلى الجمهوريين، قائلا: “من المقزز رؤية الجمهوريين يخشون فعل أي شيء”.

وغالبا ما ينتقد روبرت دي نيرو الرئيس الأميركي بلا مواربة، كما الحال في حفل توزيع جوائز “توني” المسرحية في يونيو 2018.

ولقي الخطاب الذي ألقاه وقتها أمام الكاميرا تصفيقا حارا من الجمهور.