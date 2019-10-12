باكستان: السعودية لم تطلب أي وساطة للحوار مع إيران

المناطق - الرياض

دحضت وزارة الخارجية الباكستانية الادعاءات بشأن التقارير الإعلامية التي تزعم طلب السعودية من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان القيام بأي دور وساطة مع إيران.

وأكدت الخارجية الباكستانية، في بيان نقلته “عكاظ”، أنه لا أساس من الصحة لأي من التقارير الإعلامية حول أي وساطة تقودها إسلام أباد بين الرياض وطهران،

وشددت على أن المملكة لم ترسل أي خطاب بهذا الشأن للحكومة الباكستانية، ولم تطلب من باكستان القيام بأي دور وساطة مع إيران.

وأوضحت أن المبادرة من أجل إمكانية إجراء حوار بين السعودية وإيران تعد محاولة شخصية من رئيس وزراء باكستان لضمان السلام في المنطقة.