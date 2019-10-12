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ماكرون: يجب وقف الهجوم التركي في سوريا “في أسرع وقت”

ماكرون: يجب وقف الهجوم التركي في سوريا “في أسرع وقت”

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ماكرون: يجب وقف الهجوم التركي في سوريا “في أسرع وقت”

ماكرون: يجب وقف الهجوم التركي في سوريا “في أسرع وقت”
http://almnatiq.net/?p=784749
المناطق - الرياض

أعلنت الرئاسة الفرنسية الجمعة أن الرئيس إيمانويل ماكرون طلب في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب وقف الهجوم التركي في سوريا “في أسرع وقت”.
وقال الإليزيه إن ماكرون “أكد ضرورة منع عودة ظهور داعش في المنطقة قبل كل شيء، ودعم الذين قاتلوا على الأرض إلى جانبنا ضد الإرهابيين وحماية السكان المدنيين”.
وتابع أن رئيس الدولة الفرنسي “ذكر بضرورة وقف الهجوم التركي في أسرع وقت”، مؤكدا أن “فرنسا والولايات المتحدة اللتين تتقاسمان قلقا مشتركا، ستنبقيان على تنسيق وثيق في الأيام المقبلة”.
وبدأت تركيا هجومها، الذي دفع منذ الاربعاء نحو مئة ألف شخص للنزوح، وفق تقديرات الأمم المتحدة، بعد يومين من سحب واشنطن عشرات من جنودها من نقاط حدودية في شمال سوريا ما بدا وكأنه ضوء أخضر أمريكي لتركيا.
وكثفت تركيا الجمعة عمليات القصف على أهداف تركية في شمال سوريا بينما أكد الرئيس رجب طيب اردوغان أنه سيواصل الهجوم على الرغم من التحذيرات الأمريكية.

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