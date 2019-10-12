احدث الأخبار

الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقية قرض تمويل مشروع إعادة إعمار المنازل والمرافق الصحية والتعليمية في المناطق المتضررة من الزلزال بالنيبال
أبرز المواد
 بلدية الجبيل: مصادرة وإتلاف 1200 كلجم لحوم فاسدة وتحرير 65 مخالفة
المنطقة الشرقية
 محافظ الأحساء يدشن 8 مشاريع تعليمية بـ 72.6 مليون ريال
المنطقة الشرقية
 أكبر حدث إبداعي في المملكة.. انطلاق موسم تنوين الإبداعي بأكثر من 230 فعالية
أبرز المواد
 وزارة العدل تتيح الاطلاع على 13 ألف حكم تجاري
أبرز المواد
 مسؤول يمني: مليشيا الحوثي لا زالت تحتجز 320 امرأة
أبرز المواد
 العدوان التركي يطرد 200 ألف سوري من منازلهم
أبرز المواد
 ماكرون: يجب وقف الهجوم التركي في سوريا “في أسرع وقت”
أبرز المواد
 باكستان: السعودية لم تطلب أي وساطة للحوار مع إيران
أبرز المواد
 روبرت دي نيرو: ترامب يضحي بأمريكا لإنقاذ نفسه
أبرز المواد
 دراسة: عيش الغراب يقلل احتمال الإصابة بسرطان البروستاتا
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تواجه أسوأ أزماتها المالية منذ سنوات
أبرز المواد
عاجل

انفجار في ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر وإيران تزعم تعرضها لهجوم

الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقية قرض تمويل مشروع إعادة إعمار المنازل والمرافق الصحية والتعليمية في المناطق المتضررة من الزلزال بالنيبال

الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقية قرض تمويل مشروع إعادة إعمار المنازل والمرافق الصحية والتعليمية في المناطق المتضررة من الزلزال بالنيبال

أبرز المواد
بلدية الجبيل: مصادرة وإتلاف 1200 كلجم لحوم فاسدة وتحرير 65 مخالفة

بلدية الجبيل: مصادرة وإتلاف 1200 كلجم لحوم فاسدة وتحرير 65 مخالفة

المنطقة الشرقية
محافظ الأحساء يدشن 8 مشاريع تعليمية بـ 72.6 مليون ريال

محافظ الأحساء يدشن 8 مشاريع تعليمية بـ 72.6 مليون ريال

المنطقة الشرقية
أكبر حدث إبداعي في المملكة.. انطلاق موسم تنوين الإبداعي بأكثر من 230 فعالية

أكبر حدث إبداعي في المملكة.. انطلاق موسم تنوين الإبداعي بأكثر من 230 فعالية

أبرز المواد

العدوان التركي يطرد 200 ألف سوري من منازلهم

العدوان التركي يطرد 200 ألف سوري من منازلهم
http://almnatiq.net/?p=784771
المناطق - الرياض

أعلنت مصادر كردية أن العمليات العسكرية التركية شمالي سوريا، أسفرت حتى السبت عن نزوح ما يقترب من 200 ألف شخص.

وقالت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التي يقودها الأكراد، إن 191069 شخصانزحوا بسبب العمليات العسكرية التركية الحالية.

وجاء في بيان للإدارة أنه “بسبب الاستهداف العشوائي من قبل الجيش التركي لمدن وبلدات شمال وشرق سوريا، والاستهتار بحياة المدنيين، حدثت موجات نزوح كبيرة جدا تسببت في إفراغ مدن بكاملها من سكانها”.

وأضاف البيان: “من منطقة ديريك في أقصى الشرق حتى كوباني في الغرب. ينزح السكان في موجات متتالية”.

وقدرت الأمم المتحدة الجمعة أن نحو 100 ألف شخص فروا من منازلهم في شمالي سوريا، منذ بدء الهجوم التركي يوم الأربعاء.

روابط ذات صلة

الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقية قرض تمويل مشروع إعادة إعمار المنازل والمرافق الصحية والتعليمية في المناطق المتضررة من الزلزال بالنيبال

الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقية قرض تمويل مشروع إعادة إعمار المنازل والمرافق الصحية والتعليمية في المناطق المتضررة من الزلزال بالنيبال
أكبر حدث إبداعي في المملكة.. انطلاق موسم تنوين الإبداعي بأكثر من 230 فعالية

أكبر حدث إبداعي في المملكة.. انطلاق موسم تنوين الإبداعي بأكثر من 230 فعالية
وزارة العدل تتيح الاطلاع على 13 ألف حكم تجاري

وزارة العدل تتيح الاطلاع على 13 ألف حكم تجاري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*