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مسؤول يمني: مليشيا الحوثي لا زالت تحتجز 320 امرأة

مسؤول يمني: مليشيا الحوثي لا زالت تحتجز 320 امرأة
http://almnatiq.net/?p=784788
المناطق - وكالات

كشف وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر عن أن 320 امرأة لاتزال معتقلات في سجون مليشيات الحوثي الانقلابية، المدعومة من ايران، وأن حكومة بلاده تعمل وتبذل جهود كبيرة مع المجتمع الدولي من اجل إطلاق سراحهن.
جاء ذلك في كلمة اليمن التي القاها وزير حقوق الانسان اليوم في ختام مؤتمر وارسو للسلام والأمن في الشرق الأوسط الذي شاركت فيه اليمن ضمن مجموعة العمل الخاصة بحقوق الإنسان والتي استضافتها وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن على مدى يومين.
وأشار الى استخدام تنظيمي القاعدة وداعش للمرأة في العمليات الإرهابية .. مؤكدا ان الحكومة اليمنية تدعم قرار مجلس الأمن رقم 1325 المتعلق بالمرأة والسلام وأصدرت قرار بإنشاء لجنة وزارية لتنفيذه وإعداد خطة وطنية من اجل ذلك.
ونوه المسؤول اليمني بالمبادرة الخليجية وقال إنها” قادت الى حوار وطني شامل خرجت بوثيقة وطنية ومسودة للدستور أعطت للمرآه 30% من المشاركة السياسية، غير ان تمرد وانقلاب ميليشيا الحوثي أثر على المرحلة الانتقالية وحال دون تطبيق ذلك وسبب في انتكاسة كبيرة للبلاد”.
وحمل الوزير عسكر مليشيا الحوثي الانقلابية اسباب كل ما يحصل من دمار وانتهاكاتها تجاوزات قتل واصابة المدنيين خاصة النساء والاطفال، وفقا ما نقلته وكالة الانباء اليمنية الرسمية.
ودعا وزير حقوق الإنسان المجتمع الدولي الى دعم جهود الحكومة لتنفيذ القرار ١٣٢٥ لدعم المرأة وتمكينها ومن اجل ذلك لابد من دعم القرار 2216 وتنفيذه كسبيل لإنهاء الحرب في اليمن وإحلال السلام.

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