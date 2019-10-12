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وزارة العدل تتيح الاطلاع على 13 ألف حكم تجاري

وزارة العدل تتيح الاطلاع على 13 ألف حكم تجاري

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وزارة العدل تتيح الاطلاع على 13 ألف حكم تجاري

وزارة العدل تتيح الاطلاع على 13 ألف حكم تجاري
http://almnatiq.net/?p=784791
المناطق - الرياض

كشفت وزارة العدل عن إتاحة الاطلاع على أكثر من 13 ألف حكم تجاري مكتسب القطعية، وذلك عبر بوابتها الإلكترونية www.moj.gov.sa، حرصًا منها على تعزيز الوعي والشفافية.
وقالت الوزارة : إن الاطلاع على الأحكام يمر بـ4 خطوات، تبدأ بالدخول إلى بوابة وزارة العدل الإلكترونية، ثم اختيار أيقونة ” عن الوزارة”، ثم الانتقال إلى “مركز البحوث”، ثم إلى ” نشر الأحكام”، حيث تتوفر الأحكام في ملفات PDF، متاحة للتحميل، وبصيغة قابلة للبحث.
وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجه بنشر الأحكام التجارية المكتسبة للقطعية عبر بوابة الوزارة.
وتستقبل المحاكم التجارية جميع المنازعات التي تقع بين التجار أو التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، والنظر كذلك في جميع الدعاوى المتعلقة بالأنظمة التجارية وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية.
ويمنح نشر الأحكام الصادرة عن المحاكم والدوائر التجارية على بوابة وزارة العدل، المملكة فرصة أكبر للتقدم في المؤشرات العالمية ويسهم في دعم الاقتصاد والاستثمار من خلال الشفافية في إبراز مخرجات القضاء التجاري السعودي.

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