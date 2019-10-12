محافظ الأحساء يدشن 8 مشاريع تعليمية بـ 72.6 مليون ريال

الاحساء - عبدالله السعيدي

يدشن صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء الاثنين القادم 8 مشاريع تعليمية للبنين والبنات تابعة للإدارة العامة للتعليم بكلفة إجمالية بلغت 72.663.976 ريال .

وهذا الصدد أشار مدير عام تعليم الأحساء أحمد بالغنيم أن المباني المدرسية الجديدة غدت في تصاميمها أكبر داعم لعمليات التعلم الفاعلة ، فالمبنى المدرسي الجاذب عضو رئيس في منظومة تكاملية لإعداد الأجيال المتعلمة ، و هو بيئة تعليمية حاضنة للإبداع و الابتكار ، و حاوٍ لكثير من المرافق التي تستثمر في الخدمات التعليمية الداعمة للفصول المدرسية كالمختبرات و مراكز مصادر التعلم و الصالات الرياضية و غيرها.

من جهته أوضح مدير إدارة الإعلام التربوي الناطق الرسمي لتعليم الأحساء سعد آل درويش إلى أن هذه المشاريع تشمل مشروعين للبنين وستة مشاريع للبنات مشيراً إلى أن هذه المباني التعليمية تتسع لـ 4500 طالب وطالبة ،فيما تم الاستغناء عن مبنى مستأجر واحد .

وأضاف ” آل درويش ” أنه تم العمل على تطوير نموذج التنفيذ لهذه المشاريع التعليمية من الجانبين المعماري والعناصري لمحتواها؛ بما يسهم بشكل فعال في الاستفادة منها؛ عبر خلق بيئة تعليمية جاذبة وإضافة العديد من اللمسات جمالية عليها .