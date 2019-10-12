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بلدية الجبيل: مصادرة وإتلاف 1200 كلجم لحوم فاسدة وتحرير 65 مخالفة

بلدية الجبيل: مصادرة وإتلاف 1200 كلجم لحوم فاسدة وتحرير 65 مخالفة

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بلدية الجبيل: مصادرة وإتلاف 1200 كلجم لحوم فاسدة وتحرير 65 مخالفة

بلدية الجبيل: مصادرة وإتلاف 1200 كلجم لحوم فاسدة وتحرير 65 مخالفة
http://almnatiq.net/?p=784800
الجبيل - المناطق

أتلفت بلدية محافظة الجبيل والبلديات التابعة لها 1200 كيلوجرام من لحوم الأبقار والأغنام غير صالحة للاستهلاك الآدمي ضمن حملة «حملة الرقابة البلدية» خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش أن بلدية محافظة الجبيل، قامت بـ 122 جولة أتلفت من خلالها أكثر من 1200 كيلو غراماً من اللحوم غير صالحه لاستهلاك الآدمي، وتحرير 65 مخالفة، و 34 إنذار، من خلال الجولات الميدانية على محال بيع الأغذية والتي شملت أسواق اللحوم والأسماك والدواجن ومحلات الجزارة والمطاعم ومحلات إعداد المواد الغذائية، وكذلك التأكد من توافر جميع الاشتراطات الصحية في محال بيع الأغذية وحصول جميع العاملين فيها على الشهادات الصحية التي تثبت خلوهم من الأمراض والتأكد من أن جميع الذبائح المعروضة مذبوحة بطريقة صحية وعليها أختام البلدية.

وقال رئيس بلدية محافظة الجبيل أن البلدية رصدت العديد من المخالفات التي استدعت الإقفال الفوري للمحلات المتمثلة في تدني مستوى النظافة وعطل أجهزة مصائد الحشرات وعدم وجود شهادات صحية للعاملي .

وأشار الدويش إلى أن عمليات التفتيش والحملات المفاجئة على المحلات والمطاعم والبوفيهات مستمرة بصفة يومية لوقف أية مخالفة قد تضر بالمواطنين ولن تتهاون البلدية في سبيل الحفاظ على صحة المواطن والمقيم على حدٍ سواء.

ودعا إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز (940) وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية ورفع من مستوى الاشتراطات البلدية الصحية بالمحافظة .

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