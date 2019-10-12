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انفجار في ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر وإيران تزعم تعرضها لهجوم

وكالة “ناسا”: لم تتم مشاهدة أي دخان أو حريق أو تسرب نفطي مكان الناقلة الإيرانية

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المتحدث الرسمي لحرس الحدود : المملكة تؤكد التزامها وحرصها على أمن وسلامة الملاحة البحرية والتزامها بالاتفاقات والأعراف الدولية المنظمة لذلك

المتحدث الرسمي لحرس الحدود : المملكة تؤكد التزامها وحرصها على أمن وسلامة الملاحة البحرية والتزامها بالاتفاقات والأعراف الدولية المنظمة لذلك

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المتحدث الرسمي لحرس الحدود : المملكة تؤكد التزامها وحرصها على أمن وسلامة الملاحة البحرية والتزامها بالاتفاقات والأعراف الدولية المنظمة لذلك

المتحدث الرسمي لحرس الحدود : المملكة تؤكد التزامها وحرصها على أمن وسلامة الملاحة البحرية والتزامها بالاتفاقات والأعراف الدولية المنظمة لذلك
http://almnatiq.net/?p=784814
المناطق - واس

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، أنه عند الساعة ( 11:47 ) من يوم الجمعة 12 / 2 / 1441 هـ تم استقبال بريد إلكتروني من المحطة الساحلية بجدة ( Jeddah Radio ) تتضمن تلقيهم رسالة إلكترونية من كابتن الناقلة ( Sabiti ) والتي تحمل العلم الإيراني، تُفيد بتعرض مقدمة الناقلة لـ “كسر”، نتج عنه تسرب نفطي في البحر من شحنة وخزانات الناقلة.
وعند تحليل المعلومات من قبل مركز التنسيق، بهدف القيام بتقديم أي مساعدة لازمة، تبين أن الناقلة واصلت سيرها، وأنها تبعد مسافة 67 ميلاً بحرياً جنوب غرب ميناء جدة الإسلامي، وأنها قامت بإغلاق نظام التتبع الآلي، مع عدم الرد على اتصالات المركز.
وعند الساعة ( 15:50 ) تم تحديث لآخر موقع للناقلة، حيث اتضح أنها كانت تبعد مسافة 79 ميلاً بحرياً، جنوب غرب ميناء جدة الاسلامي، وعلى مسافة 64 ميلاً بحرياً عن أقرب نقطة من الشاطئ، مبحرة بسرعة 9.7 عقدة باتجاه 152 درجة.
وتؤكد المملكة التزامها وحرصها على أمن وسلامة الملاحة البحرية، والتزامها بالاتفاقات والأعراف الدولية المنظمة لذلك.

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