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انفجار في ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر وإيران تزعم تعرضها لهجوم

وكالة “ناسا”: لم تتم مشاهدة أي دخان أو حريق أو تسرب نفطي مكان الناقلة الإيرانية

وكالة “ناسا”: لم تتم مشاهدة أي دخان أو حريق أو تسرب نفطي مكان الناقلة الإيرانية

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وكالة “ناسا”: لم تتم مشاهدة أي دخان أو حريق أو تسرب نفطي مكان الناقلة الإيرانية

وكالة “ناسا”: لم تتم مشاهدة أي دخان أو حريق أو تسرب نفطي مكان الناقلة الإيرانية
http://almnatiq.net/?p=784824

نفى موقع “تانكر تراكر” امس الجمعة، الرواية التي تحدثت عن استهداف ناقلة النفط الإيرانية في البحر الأحمر، متحدثا عن أن الأمر كان يهدف إلى إعطاء دفعة لأسعار النفط.
وقال الموقع إنه بالاستناد إلى كل المعلومات التي تم جمعها، ومنها صور التقطتها وكالة “ناسا” الفضائية، فإنه لم تتم مشاهدة أي دخان أو حريق أو تسرب نفطي، أو حتى عملية إنقاذ للناقلة، بل على العكس كانت الناقلة الإيرانية تسير بسرعة طبيعية.

وختم الموقع المتخصص في متابعة ناقلات النفط حول العالم تغريدته، بالقول إن “عناوين الأخبار أعطت سعر النفط دفعة صغيرة”.
وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية تعرض الناقلة لهجوم، معتبرة أنه مغامرة خطرة وعمل تخريبي نفذ من منطقة قريبة من مسار الناقلة شرق البحر الأحمر.

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