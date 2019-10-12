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التأشيرة السياحية لدخول المملكة لا تقتصر على 49 دولة فقط وهذه هي الشروط

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التأشيرة السياحية لدخول المملكة لا تقتصر على 49 دولة فقط وهذه هي الشروط

التأشيرة السياحية لدخول المملكة لا تقتصر على 49 دولة فقط وهذه هي الشروط
http://almnatiq.net/?p=784830
المناطق - متابعات

كشفت لائحة الزيارة لغرض السياحة في المملكة، أن التأشيرات التي ستمنح للسائحين عند الوصول أو التأشيرات الإلكترونية، لن تقتصر على حاملي جنسية 49 دولة فقط.

ووفقا لما نشره موقع ” عكاظ ” فقد تضمنت اللائحة  حاملي جنسيات الدول الأخرى ” غير المشمولة بالقرار ” ، عند حملهم تأشيرات سياحية أو تجارية صادرة من ” أمريكا، بريطانيا، أو الدول المانحة لتأشيرة الشنغن ” .

كما كشفت اللائحة أن حاملي جنسيات الدول غير المشمولة بالقائمة غير الحاصلين على التأشيرات من ” أمريكا، وأوروبا، وبريطانيا ” ، بإمكانهم أيضًا دخول المملكة من خلال التواصل مع ممثليات المملكة في الخارج.
ويشترط ذلك ” تقديم تذكرة عودة، حجز سكن داخل المملكة، شهادة تعريف بالعمل، إثبات الملاءة المالية، خط سير الرحلة، عنوان السكن في بلادهم ” .
كما سُيلزم السائح طالب التأشيرة بتعبئة نموذج طلب التأشيرة وإرفاق الوثائق الثبوتية المطلوبة، وحمل جواز سفر ساري المفعول لا تقل مدته عن 6 أشهر، والحصول على تأمين طبي معتمد في السعودية.
وسيتم تسجيل عنوانه داخل السعودية، ودفع رسوم التأشيرة، وألا يقل عمره عن 18 عامًا، إذا لم يكن برفقة ولي أمره.

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