قطر تطمئن ليفربول لضمان تواجد “محمد صلاح” بكأس العالم للأندية : “لن نتحايل عليه للتصوير مع تميم”

المناطق - متابعات

تلقت إدارة ليفربول تأكيدات رسمية من الحكومة القطرية بعدم استخدام لاعب الفريق، محمد صلاح، خلال مجريات كأس العالم للأندية والمُزمع عقدها في قطر بشهر ديسمبر القادم.

وكان اللاعب المصري والبالغ من العمر 27 عامًا، قد أستخدم خلال كأس العالم الماضي في روسيا، من قِبل الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف لدعايا السياسية عبر منحة المواطنة الفخرية واستضافته بشكل خاص، وهو ما تنبّه إليه اللاعب وإدارة ليفربول فيما بعد.

ولئلا تتكرر الأحداث، طلب النادي الإنجليزي ضمانات من نظيره القطري لتحاشي استخدام اللاعب في أي دعايا سياسة للبلاد أو لحكامها، وهو ما قوبل بالإيجاب من قبل الدوحة .

وبحسب ما أوردته تقارير إنجليزية، فإن مصادر رفيعة المستوى من الجانب القطري نقلت ضمانات قوية بمعاملة اللاعب كباقي زملائه في الفريق.

وقالت التقارير إن اللاعب لن تُلتقط له صورًا خاصة رفقة أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، وإذا ما التقطت له صورة جماعية رفقة الأمير فإنها لن تُستخدم لأغراض سياسية.

تأتي تلك التأكيدات في ظل توتر العلاقات بين القاهرة والدوحة، إذ قُطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ 2017 على خلفية تطورات سياسية في منطقة الشرق الأوسط.

بينما أشارت بعض التقارير المصرية عن ضغط -مُحتمل- على اللاعب من أجل إثنائه عن المشاركة في البطولة، من أجل تحاشي الولوج في أمور سياسة.