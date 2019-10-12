احدث الأخبار

في يومه الأول .. حضور لافت يسجله معرض الصقور والصيد السعودي
أبرز المواد
 معرض الصقور يسدل الستار عن فعاليات يومه الأول
أبرز المواد
 وزير الدولة للشؤون الخارجية : العمليات العسكرية التركية تمثل انتهاكًا لسيادة سوريا وتهديدًا للأمن والسلم الإقليمي
أبرز المواد
 سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا يقيم حفل تدشين التأشيرات السياحية
أبرز المواد
 قطر تطمئن ليفربول لضمان تواجد “محمد صلاح” بكأس العالم للأندية : “لن نتحايل عليه للتصوير مع تميم”
أبرز المواد
 التأشيرة السياحية لدخول المملكة لا تقتصر على 49 دولة فقط وهذه هي الشروط
أبرز المواد
 أمير المدينة المنورة يؤكد ضرورة مضاعفة جهود القطاعات الحكومية والاهتمام بتطوير الأحياء السكنية
أبرز المواد
 وكالة “ناسا”: لم تتم مشاهدة أي دخان أو حريق أو تسرب نفطي مكان الناقلة الإيرانية
أبرز المواد
 بدء الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة
أبرز المواد
 كراني : يستمر اليوم السبت التغيُّر المناخي بالتأثير في أجواء المملكة كافة
أبرز المواد
 المتحدث الرسمي لحرس الحدود : المملكة تؤكد التزامها وحرصها على أمن وسلامة الملاحة البحرية والتزامها بالاتفاقات والأعراف الدولية المنظمة لذلك
أبرز المواد
 بوتين: مستعدون للخروج من سوريا عندما تطلب منا حكومة شرعية ذلك
أبرز المواد
عاجل

انفجار في ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر وإيران تزعم تعرضها لهجوم

في يومه الأول .. حضور لافت يسجله معرض الصقور والصيد السعودي

في يومه الأول .. حضور لافت يسجله معرض الصقور والصيد السعودي

أبرز المواد
معرض الصقور يسدل الستار عن فعاليات يومه الأول

معرض الصقور يسدل الستار عن فعاليات يومه الأول

أبرز المواد
وزير الدولة للشؤون الخارجية : العمليات العسكرية التركية تمثل انتهاكًا لسيادة سوريا وتهديدًا للأمن والسلم الإقليمي

وزير الدولة للشؤون الخارجية : العمليات العسكرية التركية تمثل انتهاكًا لسيادة سوريا وتهديدًا للأمن والسلم الإقليمي

أبرز المواد
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا يقيم حفل تدشين التأشيرات السياحية

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا يقيم حفل تدشين التأشيرات السياحية

أبرز المواد

قطر تطمئن ليفربول لضمان تواجد “محمد صلاح” بكأس العالم للأندية : “لن نتحايل عليه للتصوير مع تميم”

قطر تطمئن ليفربول لضمان تواجد “محمد صلاح” بكأس العالم للأندية : “لن نتحايل عليه للتصوير مع تميم”
http://almnatiq.net/?p=784833
المناطق - متابعات

تلقت إدارة ليفربول تأكيدات رسمية من الحكومة القطرية بعدم استخدام لاعب الفريق، محمد صلاح، خلال مجريات كأس العالم للأندية والمُزمع عقدها في قطر بشهر ديسمبر القادم.

وكان اللاعب المصري والبالغ من العمر 27 عامًا، قد أستخدم خلال كأس العالم الماضي في روسيا، من قِبل الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف لدعايا السياسية عبر منحة المواطنة الفخرية واستضافته بشكل خاص، وهو ما تنبّه إليه اللاعب وإدارة ليفربول فيما بعد.

ولئلا تتكرر الأحداث، طلب النادي الإنجليزي ضمانات من نظيره القطري لتحاشي استخدام اللاعب في أي دعايا سياسة للبلاد أو لحكامها، وهو ما قوبل بالإيجاب من قبل الدوحة .

وبحسب ما أوردته تقارير إنجليزية، فإن مصادر رفيعة المستوى من الجانب القطري نقلت ضمانات قوية بمعاملة اللاعب كباقي زملائه في الفريق.

وقالت التقارير إن اللاعب لن تُلتقط له صورًا خاصة رفقة أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، وإذا ما التقطت له صورة جماعية رفقة الأمير فإنها لن تُستخدم لأغراض سياسية.

تأتي تلك التأكيدات في ظل توتر العلاقات بين القاهرة والدوحة، إذ قُطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ 2017 على خلفية تطورات سياسية في منطقة الشرق الأوسط.

بينما أشارت بعض التقارير المصرية عن ضغط -مُحتمل- على اللاعب من أجل إثنائه عن المشاركة في البطولة، من أجل تحاشي الولوج في أمور سياسة.

روابط ذات صلة

في يومه الأول .. حضور لافت يسجله معرض الصقور والصيد السعودي

في يومه الأول .. حضور لافت يسجله معرض الصقور والصيد السعودي
معرض الصقور يسدل الستار عن فعاليات يومه الأول

معرض الصقور يسدل الستار عن فعاليات يومه الأول
وزير الدولة للشؤون الخارجية : العمليات العسكرية التركية تمثل انتهاكًا لسيادة سوريا وتهديدًا للأمن والسلم الإقليمي

وزير الدولة للشؤون الخارجية : العمليات العسكرية التركية تمثل انتهاكًا لسيادة سوريا وتهديدًا للأمن والسلم الإقليمي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*