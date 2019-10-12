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سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا يقيم حفل تدشين التأشيرات السياحية

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سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا يقيم حفل تدشين التأشيرات السياحية

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا يقيم حفل تدشين التأشيرات السياحية
http://almnatiq.net/?p=784836
المناطق - واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان حفل تدشين التأشيرات السياحية لدخول المملكة، بحضور رئيس الاتحاد الماليزي لوكالات العمرة والحج الداتو رزالي محمد شام، والأمين العام الفخري للوكالات العمرة والحج الداتو جفري سليمان، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين الماليزيين، والإعلاميين، والوكالات السياحية.
واوضح السفير قطان في كلمه خلال الحفل ما تزخر به المملكة العربية السعودية من تراث عالمي وطبيعة ثرية, بالإضافة لعدد من المواقع التاريخية، والفرص الاستثمارية الواعدة بهذا القطاع والتي تتواكب مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

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