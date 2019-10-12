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معرض الصقور يسدل الستار عن فعاليات يومه الأول

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معرض الصقور يسدل الستار عن فعاليات يومه الأول

معرض الصقور يسدل الستار عن فعاليات يومه الأول
http://almnatiq.net/?p=784843
المناطق - الرياض

أسدل معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية التي انطلقت أمس بتنظيم من نادي الصقور الستار على فعاليات اليوم الأول والتي شهدت حضورًا لافتًا تجاوز الـ70 الف زائر.

وحرص المعرض على إبراز التراث السعودي وألوانه المختلفة والمحافظة على الهوية الوطنية بمشاركة 350 عارضا وأكثر من 30 قسما متخصصًا، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 في المحافظة على التراث، وتلبية شغف الهواة عبر مختلف أركانه وعلى تصوير ونقل واقع الجزيرة العربية وهواية الصيد بالصقور للأجيال والعالم.

وتضمن المعرض في يومه الأول عدد من الفعاليات والمحاضرات ومزاد للصقور الذي جذب الأف الزوار بمختلف شرائحهم .

واستطاع المعرض في يومه الأول أن يلبي مختلف احتياجات الصقارين ومحبي الصيد والصقور من المملكة والمنطقة والعالم، سواء ما يتعلق بأسلحة الصيد أو التجهيزات والتقنيات الحديثة المستخدمة في رحلات البر وفق أعلى درجات الأمن والسلامة.

ويشتمل المعرض في نسخته الثانية على فعاليات متعددة، طابعها التنوع والشمول، مقارنة بدورته الأولى في العام الماضي، إذ يغلب على المعرض هذا العام طابع التوسع في الفعاليات وتميزها.

 

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