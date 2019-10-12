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جامعة تبوك تنظم فعالية ماراثون المشي

جامعة تبوك تنظم فعالية ماراثون المشي

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جامعة تبوك تنظم فعالية ماراثون المشي

جامعة تبوك تنظم فعالية ماراثون المشي
http://almnatiq.net/?p=784850
المناطق - تبوك
نظمت كلية العلوم بجامعة تبوك أمس فعالية ماراثون المشي والركن التثقيفي المصاحب ضمن فعاليات يوم السمنة العالمي وذلك في ممشى منتزه الأمير فهد بن سلطان بتبوك.
وتضمن الركن التثقيفي الذي أعدته كلية العلوم بالتعاون مع كلية الطب وكلية العلوم الطبية التطبيقية والعيادة الطبية بالجامعة عدداً من المنشورات التي تهدف إلى توضيح مستجدات إحصائيات السمنة بالمملكة وبيان مخاطر ومضاعفات السمنة إضافة إلى تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة المتعلقة بخفض الوزن وخيارات التدخل الجراحي لعلاج السمنة.
وبدأت فعاليات الماراثون بإجراء الفحوصات الطبية الأولية للمشاركين تتضمن حساب معدل كتلة الجسم واحتياج المشترك من السعرات بناءً على عدد من القياسات.
وفي نهاية الماراثون قدم لكل مشترك تقييم صحي أولي وقياساً لمعدل السكر والضغط وضربات القلب، ونصائح في التغذية والمشي.

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