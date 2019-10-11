أمير منطقة جازان يعزي في وفاة شيخ قبائل الغراء بصبيا

جازان - فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، تعازيه و مواساته الى الشيخ علي بن ضيف الله الغروي شيخ قبائل الغراء حالياً بمحافظة صبيا في وفاة والده الشيخ ضيف الله بن علي الغروي -رحمه الله – والذي توفي اثر مرض الم به مؤخرا.

وأعرب سمو أمير منطقة جازان ، عن خالص تعازيه ومواساته لقبيلة الغروي ولكافة أسرة وذوي الفقيد ، مشيدا بما قدمه الشيخ الغروي من أعمال جليلة لخدمة الوطن والمجتمع ومساعي في الخير والإصلاح بين الأهالي ، سائلاُ الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويه وأفراد أسرته كافة الصبر و السلوان .

من جهته عبر شيخ قبائل الغراء الشيخ علي الغروي ؛ عن خالص شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة ، على مواساته لهم ومشاركته في مصابهم ، سائلين الله أن يديم على سموه الصحة و العافية وأن لا يريه مكروه.