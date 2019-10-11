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أمانة الجوف تواصل حملاتها المكثفة لإزالة المخلفات والأنقاض

أمانة الجوف تواصل حملاتها المكثفة لإزالة المخلفات والأنقاض

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أمانة الجوف تواصل حملاتها المكثفة لإزالة المخلفات والأنقاض

أمانة الجوف تواصل حملاتها المكثفة لإزالة المخلفات والأنقاض
http://almnatiq.net/?p=784864
المناطق - الجوف

تواصل أمانة منطقة الجوف ممثلة بإدارة النظافة بتوجيه ومتابعة من أمينها المكلف المهندس عاطف بن محمد الشرعان حملاتها المكثفة لإزالة الأنقاض والمخلفات داخل أحياء الزهور والجوهرة وطريق الصوامع وغرب السليمانية، حرصاً على تحسين المشهد الحضري.
وأوضح المهندس الشرعان أن الأمانة تسعى من خلال الحملة إلى الارتقاء بمستوى النظافة العامة والوعي البيئي بمدينة سكاكا، والقضاء على ظاهرة الرمي العشوائي لأنقاض البناء ومخلفات المشاريع بين الأحياء السكنية والتخلص منها بالطرق السليمة، بما يسهم في الحفاظ على نظافة المدينة, مؤكداً أهمية تعاون الجميع على النظافة العامة ، ورفع درجة الوعي لدى المجتمع للحفاظ على صحة الإنسان ونظافة المكان.
وأهاب الشرعان بالمواطنين والمقيمين الحرص على نظافة المكان وعدم رمي المخلفات والأنقاض بشكل عشوائي ورميها بمردم الأمانة الواقع جنوب شرق مدينة سكاكا، مؤكدًا أن الأمانة ستقوم بمراقبة من يقوم برمي المخلفات على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه, داعياً الجميع للتعاون مع الأمانة والإبلاغ عن اي مخالفة عبر مركز الطوارئ 940.

 

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