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اختتام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث العدوان التركي على سوريا

اختتام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث العدوان التركي على سوريا

أبرز المواد
أمانة الجوف تواصل حملاتها المكثفة لإزالة المخلفات والأنقاض

أمانة الجوف تواصل حملاتها المكثفة لإزالة المخلفات والأنقاض

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اختتام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث العدوان التركي على سوريا

اختتام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث العدوان التركي على سوريا
http://almnatiq.net/?p=784869

اختتم مجلس جامعة الدول العربية أعمال دورته غير العادية على مستوى أصحاب المعالي وزراء الخارجية العرب اليوم بالقاهرة ، لبحث العدوان التركي على سوريا الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة بناء على طلب جمهورية مصر العربية، وبمشاركة أصحاب المعالي وزراء خارجية الدول العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
ورأس وفد المملكة إلى الاجتماع معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.
وأكد أصحاب المعالي وزراء الخارجية العرب المشاركون في الاجتماع في كلماتهم عن إدانتهم للعمليات العسكرية التركية التي تمثل انتهاكًا لسيادة سوريا وتهديدًا للأمن والسلم الإقليمي، مطالبين تركيا بالوقف الفوري والكامل لكافة العمليات العسكرية وسحب قواتها التي توغلت داخل الأراضي السورية، وتحميلها المسئولية كاملة عن التبعات الإنسانية والأمنية التي قد تترتب على هذا العدوان الخطير .
وكان معالي وزير الدولة للشوون الخارجية وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير قد شارك في اجتماع تشاوري بقصر التحرير ضم رؤساء وفود ‫مصر‬ ، والعراق ، ومملكة البحرين، والأردن ، ودولة الإمارات العربية المتحدة المشاركين في الاجتماع الوزاري الطارئ لمناقشة العدوان التركي على سوريا‬ في قصر التحرير بالقاهرة.‬
حضر أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي والوفد المرافق لمعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية.

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وزير الدولة للشؤون الخارجية : العمليات العسكرية التركية تمثل انتهاكًا لسيادة سوريا وتهديدًا للأمن والسلم الإقليمي

وزير الدولة للشؤون الخارجية : العمليات العسكرية التركية تمثل انتهاكًا لسيادة سوريا وتهديدًا للأمن والسلم الإقليمي

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