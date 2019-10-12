تعديل جديد في عقوبات مخالفة الذوق العام.. تعرف عليه

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المناطق - متابعات

قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة في لائحة المحافظة على الذوق العام.

وتضمن القرار الموافقة على توقيع غرامة مالية على كل من يخالف أياً من الأحكام الواردة في اللائحة بما لا يتجاوز 5 آلاف ريال، وفقاً لجدول تصنيف المخالفات باللائحة، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى.
وكان وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أصدر الضوابط الخاصة بتطبيق لائحة المحافظة على الذوق العام، لتدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 28 سبتمبر 2019، والتي تتضمن 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية، أقلها 50 ريالاً وأعلاها 3000 ريال.

 

 

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