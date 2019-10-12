احدث الأخبار

القوات البحرية الملكية السعودية تنظم “الملتقى السعودي الدولي للسفن الدورية البحرية” بالرياض
أبرز المواد
 قوة المهمات والواجبات الخاصة بـ الخرج تطيح بـ26 شخص وتضبط عدد من المركبات المطلوبة
أبرز المواد
 انطلاق المؤتمر اللوجستي السعودي بنسخته الثالثة برعاية وزير النقل
أبرز المواد
 اجتماع رئيسي اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي بدبي
أبرز المواد
 تعديل جديد في عقوبات مخالفة الذوق العام.. تعرف عليه
أبرز المواد
 اختتام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث العدوان التركي على سوريا
أبرز المواد
 أمانة الجوف تواصل حملاتها المكثفة لإزالة المخلفات والأنقاض
منطقة الجوف
 جمعية الثقافة والفنون بتبوك تنظم أمسية عن صناعة الثقافة المسرحية
منطقة تبوك
 أمير منطقة جازان يعزي في وفاة شيخ قبائل الغراء بصبيا
منطقة جازان
 جامعة تبوك تنظم فعالية ماراثون المشي
منطقة تبوك
 في يومه الأول .. حضور لافت يسجله معرض الصقور والصيد السعودي
أبرز المواد
 معرض الصقور يسدل الستار عن فعاليات يومه الأول
أبرز المواد
عاجل

انفجار في ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر وإيران تزعم تعرضها لهجوم

القوات البحرية الملكية السعودية تنظم “الملتقى السعودي الدولي للسفن الدورية البحرية” بالرياض

القوات البحرية الملكية السعودية تنظم “الملتقى السعودي الدولي للسفن الدورية البحرية” بالرياض

أبرز المواد
قوة المهمات والواجبات الخاصة بـ الخرج تطيح بـ26 شخص وتضبط عدد من المركبات المطلوبة

قوة المهمات والواجبات الخاصة بـ الخرج تطيح بـ26 شخص وتضبط عدد من المركبات المطلوبة

أبرز المواد
انطلاق المؤتمر اللوجستي السعودي بنسخته الثالثة برعاية وزير النقل

انطلاق المؤتمر اللوجستي السعودي بنسخته الثالثة برعاية وزير النقل

أبرز المواد
اجتماع رئيسي اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي بدبي

اجتماع رئيسي اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي بدبي

أبرز المواد

اجتماع رئيسي اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي بدبي

اجتماع رئيسي اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي بدبي
http://almnatiq.net/?p=784875
المناطق - واس

عقد رئيسا اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي, اجتماعاً تنسيقياً برئاسة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري من الجانب السعودي، ومعالي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد القرقاوي من الجانب الإماراتي، وذلك في إطار متابعة سير العمل ومناقشة مشاريع مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، والوقوف على آخر مستجدات تنفيذها بما يحقق تطلعات القيادتين ويخدم المصالح المشتركة.
وناقش الاجتماع تحضيرات المرحلة القادمة والخطوات اللازمة لتسريع عمل فرق اللجان التكاملية، ومناقشة تطوير مجالات جديدة للتعاون والتكامل بين البلدين، وبما يحقق رفاهية الشعبين الشقيقين.
واطلع رئيسا اللجنة التنفيذية خلال الاجتماع على تقرير موجز حول أهم النتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية، كما جرى اتخاذ عدد من القرارات اللازمة حيال المواضيع ذات الأهمية والمتعلقة بعمل المجلس، والتوجيه بتحضير أجندة اجتماع مجلس التنسيق السعودي الإماراتي خلال الفترة القادمة.
يذكر أنه جرى تشكيل اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي لضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، ووضع آليات واضحة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط ونجاح المبادرات، وصولاً لتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الأولوية، ومتابعة سير العمل في المبادرات والمشاريع المشتركة.

روابط ذات صلة

القوات البحرية الملكية السعودية تنظم “الملتقى السعودي الدولي للسفن الدورية البحرية” بالرياض

القوات البحرية الملكية السعودية تنظم “الملتقى السعودي الدولي للسفن الدورية البحرية” بالرياض
قوة المهمات والواجبات الخاصة بـ الخرج تطيح بـ26 شخص وتضبط عدد من المركبات المطلوبة

قوة المهمات والواجبات الخاصة بـ الخرج تطيح بـ26 شخص وتضبط عدد من المركبات المطلوبة
انطلاق المؤتمر اللوجستي السعودي بنسخته الثالثة برعاية وزير النقل

انطلاق المؤتمر اللوجستي السعودي بنسخته الثالثة برعاية وزير النقل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*