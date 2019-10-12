قوة المهمات والواجبات الخاصة بـ الخرج تطيح بـ26 شخص وتضبط عدد من المركبات المطلوبة

الخرج - أشرف العصيمي

تمكنت قوة المهمات والواجبات الخاصة بالخرج من الإطاحة بـ26 شخصاً متنوعي القضايا إضافة لضبط العديد المركبات المطلوبة في حملة نفذت مساء أمس في محافظة الدلم .

وتفصيلاً قامت قوة المهمات والواجبات الخاصة بالخرج بحملة امنية في محافظة الدلم بقيادة العقيد هاشم بن عبدالعزيز التميمي ، حيث أسفرت الحملة عن القبض على (26) شخصاً تنوعت قضاياهم بين حيازة مخدرات ومسكرات ومطلوبين بقضايا جنائية ومخالفين لنظام الإقامه وضبط عدد(6)مركبات مطلوبة بقضايا جنائية ومركبة بدون لوحات محملة بكمية كبيرة من الحطب وأدوات قص الأخشاب وتم تسليم الأشخاص وما تم ضبطه للجهات المختصة .