“الأرصاد” تفعّل الخطة الوطنية لمكافحة التلوث

المناطق _ الرياض

أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في بيان لها اليوم، أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فعّلت “الخطة الوطنية لمكافحة التلوث”, بالتعاون مع الجهات المختصة, وذلك إثر التسرب النفطي من ناقلة النفط الإيرانية في المياه الدولية بالبحر الأحمر.

وأضاف البيان، أن الهيئة تقوم بعملية تقييم الآثار البيئية التي ترتبت على ذلك، وتؤكد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة سواحل المملكة بيئياً.