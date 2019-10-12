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“أبشر للأفراد ” يسهم في تسهيل الحصول على سلاح الصيد في معرض الصقور والصيد السعودي

“أبشر للأفراد ” يسهم في تسهيل الحصول على سلاح الصيد في معرض الصقور والصيد السعودي

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“أبشر للأفراد ” يسهم في تسهيل الحصول على سلاح الصيد في معرض الصقور والصيد السعودي

“أبشر للأفراد ” يسهم في تسهيل الحصول على سلاح الصيد في معرض الصقور والصيد السعودي
http://almnatiq.net/?p=784916
المناطق _ الرياض

شكّل وجود الأسلحة النارية والهوائية اهتماماً لدى زوار معرض الصقور والصيد السعودي كونها مصنوعة لدى كبرى شركات الأسلحة المتخصصة في أسلحة الصيد التي أتيحت للبيع وفق شروط محددة سلفاً, حيث تمكن زائرو المعرض من شراء الأسلحة الفردية والهوائية منذ اليوم الأول للمعرض الذي شهد توافد عدد كبير من الزوار.
إذ يمكن للزائر تنفيذ عدد من الخطوات الإجرائية للظفر بشراء تلك الأسلحة التي حازت إعجاب الزوار من خلال الدخول على منصة “أبشر أفراد” الإلكترونية بعد ذلك الانتقال إلى خدمة حجز المواعيد، ثم خانة ( تصاريح الأسلحة) وحجز موعد جديد وتحديد الخدمة باختيار “خدمة طلب شراء سلاح ناري” وتحديد منطقة الرياض واختيار الفرع في معرض الصقور والصيد السعودي.
وبعد تعبئة العميل النماذج المطلوبة وطباعتها مع الإشعار الخاص بالموعد والموافقة على الشروط والأحكام التي تشترطها الخدمة يتوجه صاحب الطلب إلى مقر المعرض في واجهة الرياض لاستكمال إجراءات التأكد من أهلية صاحب الطلب.
ومن ثم يجري اختيار السلاح المناسب من قسم الأسلحة واستكمال عملية الدفع والحصول على فاتورة الشراء لاستكمال إجراءات التسليم.
يذكر بأنه يحق لكل مشتر شراء 5 أسلحة كحد أقصى و 100 طلقة نارية لكل سلاح.
وتأتي تلك الإجراءات في سبيل ضمان اقتناء الأسلحة وفقاً للشروط بحيث يُستخدم بشكل شخصي وليس للمتاجرة به بالإضافة إلى عدم استخدامه لأغراض مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.
وكان قسم الأسلحة قد شهد إقبال الكثير من الزوار الذين وجدوا التنوع والحداثة فيما تقدمه تلك الشركات مما أسهم في رفع نسبة الطلب عليها.

 

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