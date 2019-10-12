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الخارجية الفلسطينية: اللامبالاة الدولية إزاء معاناة الشعب الفلسطيني تشجع الاحتلال والمستوطنين على التمادي في اعتداءاتهم

الخارجية الفلسطينية: اللامبالاة الدولية إزاء معاناة الشعب الفلسطيني تشجع الاحتلال والمستوطنين على التمادي في اعتداءاتهم
http://almnatiq.net/?p=784921
المناطق _ رام الله

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية “إن اللامبالاة الدولية إزاء معاناة الشعب الفلسطيني واعتداءات المستوطنين المتواصلة، أو الاكتفاء ببيانات إدانة شكلية أو مناشدات لفظية، باتت تشجع الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على التمادي في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني الأعزل”.
وطالبت الوزارة في بيان لها اليوم المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني قبل فوات الأوان، مطالبة الجنائية الدولية بالإسراع في فتح تحقيق في جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وصولاً لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في تلك الاعتداءات والجرائم.
وحمّلت حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات الاعتداءات الاستفزازية والهمجية التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته.

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