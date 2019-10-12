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سمو أمير الرياض يعزي في وفاة والدة سمو الأمير بندر بن سلطان

سمو أمير الرياض يعزي في وفاة والدة سمو الأمير بندر بن سلطان
http://almnatiq.net/?p=784928

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة في وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز – رحمها الله – خلال زيارة قام بها سموه مساء اليوم لمقر العزاء بالرياض.
وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيدة ويسكنها فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان.
وأعرب الأمير بندر بن سلطان عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، سائلاً الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

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