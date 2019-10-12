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عشرات القتلى من مليشيا الحوثي الإرهابية في سلسلة ضربات جوية للتحالف العربي بمحافظة حجة

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عشرات القتلى من مليشيا الحوثي الإرهابية في سلسلة ضربات جوية للتحالف العربي بمحافظة حجة

عشرات القتلى من مليشيا الحوثي الإرهابية في سلسلة ضربات جوية للتحالف العربي بمحافظة حجة
A pair of handcuffs
http://almnatiq.net/?p=784931

لقي العشرات من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم في سلسلة ضربات جوية نفذتها طائرات تحالف دعم الشرعية باليمن ضد تجمعات المليشيا الإرهابية في محافظة حجة شمال غرب اليمن.
وقال مصدر عسكري يمني: إن طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن شنّت نحو سبع غارات على مواقع للمليشيا الحوثية شرق منطقة الحمراء في مديرية مستب كما استهدفت بغارات أخرى مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي الإرهابية شرقي مديرية حرض.
وأوضح المصدر أن الغارات أسفرت وفقًا لما ذكره الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الإرهابية المتمردة، علاوة على تدمير آليات تابعة لها.

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