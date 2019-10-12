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6 إصابات نتيجة حادث وقع على طريق الأمير عبد الاله بسكاكا و الهلال الأحمر يباشر

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6 إصابات نتيجة حادث وقع على طريق الأمير عبد الاله بسكاكا و الهلال الأحمر يباشر

6 إصابات نتيجة حادث وقع على طريق الأمير عبد الاله بسكاكا و الهلال الأحمر يباشر
http://almnatiq.net/?p=784934
الجوف _ محمد الحسن

وقع حادث تصادم مساء اليوم السبت على طريق الأمير عبد الاله بن عبد العزيز بسكاكا الجوف ونتج عنه عدة إصابات .
وفي تفاصيل البلاغ الذي ورد لغرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة الجوف على رقم الطوارئ 997 عن وقوع حادث تصادم على طريق الأمير عبد الاله بن عبد العزيز ( الاقليمي ) بالمنطقة الواقعة جنوب مدينة سكاكا بالقرب من ضاحية قارا ونتج عنه عدد من الإصابات .
وبناء عليه تم ترحيل البلاغ لثلاث فرق إسعافية حيث تبين بعد وصول أولها وفرز الإصابات عن وجود ( 6 ) حالات واحدة منها متوسطة الخطورة والاخريات بسيطة ولا تستدعي النقل حيث تم التعامل معها بالموقع ونقل الحالة لطوارئ مستشفى الأمير متعب بسكاكا .
وتهيب هيئة الهلال الأحمر بقائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر عند السير في الطرق السريعة و وفق السرعات المسموح بها مع ضرورة وجود حقيبة الإسعاف في كل مركبة لإستعمالها عند الحاجة . سائلين الله السلامة للجميع .

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