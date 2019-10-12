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رابغ : إحباط تهريب 8.6 مليون حبة كبتاجون مخدرة

رابغ : إحباط تهريب 8.6 مليون حبة كبتاجون مخدرة

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رابغ : إحباط تهريب 8.6 مليون حبة كبتاجون مخدرة

رابغ : إحباط تهريب 8.6 مليون حبة كبتاجون مخدرة
http://almnatiq.net/?p=784945
المناطق _ رابغ

أحبط المراقبون الجمركيون في ميناء الملك عبد الله بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية بمحافظة رابغ تهريب كمية ضخمة من المخدرات.

واستطاع المراقبين الجمركيين كشف المخدرات “حبوب كبتاجون” التي كانت مخبأة في إرسالية عصير فاكهة ومخفية داخل عبوات العصير.

وبلغت الكمية المضبوطة من حبوب الكبتاجون المخدرة 8 ملايين و640 ألف حبة مخدرة، وتمكنت الهيئة العامة للجمارك بالتعاون مع مديرية مكافحة المخدرات من ضبط مقيمَين اثنين كانا في استقبال المخدرات المضبوطة.

 

 

 

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