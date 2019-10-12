الرئيس المصري يتسلّم دعوة للمشاركة في افتتاح مفاوضات السلام في جنوب السودان

المناطق _ القاهرة

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم بوزير الكهرباء والمبعوث الشخصي لرئيس جنوب السودان ضيو ماطوك .

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح بعد اللقاء أن ماطوك سلم الرئيس السيسي رسالة من رئيس جنوب السودان سلفا كير تتضمن دعوة مصر للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لمفاوضات السلام بين وفدي الحكومة السودانية والحركات المسلحة بالسودان، التي تستضيفها جوبا منتصف الشهر الجاري، وتأتي استكمالاً للاجتماع الذي عُقد برعاية مصرية خلال شهر سبتمبر الماضي بالعين السخنة بين الحركات المسلحة الرئيسة المكّونة للجبهة الثورية السودانية الذي شهد مناقشة الترتيبات الإجرائية والتجهيزات المطلوبة لبدء التفاوض مع الحكومة الانتقالية.